Estabilitzat l'incendi de Serra Calderona després d'arrasar 1.300 hectàrees

L'incendi forestal declarat dimecres passat en la localitat valenciana de Gàtova i que ha acabat afectant a les castellonenques de Sogorb i Altura, a l'entorn de la Sierra Calderona, està estabilitzat i sense flama després d'arrasar unes 1.200 hectàrees i es treballa a evitar rebrots en el seu perímetre.

Així ho han anunciat aquest divendres responsables dels serveis d'emergències de la Generalitat i de les diputacions de València i Castelló des del lloc de comandament avançat (PMA) situat a Altura, on s'ha confirmat que no existeixen reproduccions però encara hi ha zones calentes dins del perímetre.

Per açò, els mitjans aeris (han arribat a coincidir vint-i-set) fins a la posta de sol per a reincorporar-se aquest dissabte, especialment en tasques ja de vigilància per a evitar possibles rebrots en qualsevol punt de la zona, que presenta unes condicions meteorològiques molt més favorables que ahir.

Bombers forestals treballen en la zona cremada a la serra Calderona

Quant als mitjans terrestres, unes 600 persones estaven mobilitzades per a treballar en les hores nocturnes.

Les flames es van iniciar a Gàtova al voltant de les 19 hores del passat dimecres, probablement per un raig latent segons les primeres hipòtesis, i han afectat a l'àrea d'influència del parc natural de la Serra Calderona, que ha patit entorn del 30% de la superfície cremada segons les primeres estimacions.