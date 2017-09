Carlos Alfonso i Ángeles Cuenca dirigiran el nou Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Dos anys i quatre mesos després, el Consell del Botànic farà les seues propostes per a la direcció del Consell Econòmic i Social, un òrgan consultiu de la màxima importància per a moltes decisions i legislació econòmica valenciana. La Generalitat, que ja ha negociat amb patronal i sindicats majoritaris, proposarà el catedràtic de dret laboral, Carlos Alfonso, com a president i l’exsecretària autonòmica de Model Econòmic, Ángeles Cuenca, com a secretària general.

La proposta encara no s’ha formulat, però tant la Conselleria d’Hisenda com CCOO, UGT i patronal CEV hi han donat llum verd. La proposta significa la substitució de Rafael Cerdà i María José Adalil, fins a la data president i secretària general.

Alfonso va ser una proposta inicial de CCOO, protegida per UGT, mentre que el nom de Ángeles Cuenca ha partit de la mateixa Conselleria d’Hisenda. Cal recordar que Cuenca va eixir de la Conselleria en l’última i única reestructuració del Consell. La patronal ha acceptat els dos noms de consens.

Carlos Alfonso: és doctor en dret, catedràtic de dret del treball i seguretat social per la Universitat de València, director de la Càtedra de Treball Autònom i director dels cursos de postgrau i màster en dret del treball de la mateixa universitat. És director, organitzador i professor del màster d’advocacia, professor i director de diversos cursos postgrau i màster sobre temes de seguretat i salut laboral, recursos humans i drets fonamentals. Àrbitre del Tribunal Arbitral Laboral de la Comunitat Valenciana i Mediador del SIMA. Membre del consell de redacció de la Revista de Dret Social i de la Revista General de Dret del Treball.

Ángeles Cuenca: és doctora en dret per la Universitat de València i professora titular de dret mercantil en el Departament de Dret Mercantil Manuel Broseta Pont de la Universitat de València. Ha dut a terme diverses activitats de recerca en universitats estrangeres i les seues línies d’investigació se centren en el dret de societats i el dret concursal. Va ser secretària autonòmica de Model Econòmic.