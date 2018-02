Centenars de persones contra el Botànic pels bous al carrer: "No esperàvem que partits progressistes recolzaren encara més el maltractament animal"

Centenars de persones convocades pel partit animalista Pacma s'han manifestat aquest dissabte a València per l´"abolició de la tortura taurina" i unes festes sense bous i "sense sang" a la Comunitat Valenciana, així com per a protestar contra el Consell del Botànic per "emparar la tortura" en festes com els 'bous al carrer'.

Des de Pacma consideren que és "totalment impropi" que se seguisquen "matant i torturant animals per diversió en ple segle XXI". Com a exemple d'açò han recordat que en la pròxima fira de Falles "moriran més de setanta animals" en nom d'una "fal·laç tradició".

Respecte al Govern valencià, el partit animalista ha lamentat que en breu té previst aprovar un decret pel qual es volen "legalitzar formes de maltractament que fins ara no tenien suport legal". En concret, es refereixen als tancaments de bous embolats, "ens sembla que és anar cap a arrere", ha dit Raquel Aguilar, coordinadora de Pacma a València.

Las personas asistentes a la concentración antitaurina de Valencia sujetan carteles con los nombres de algunos de los miles de toros asesinados en el último año sólo en la Comunitat Valenciana. #MisiónAbolición #FestesSenseBous pic.twitter.com/CAHnfsavMD — PACMA València (@PacmaValencia) 24 de febrero de 2018

Els animalistes se senten defraudats pel Consell del Botànic: "nosaltres realment pensàvem que quan hi haguera un canvi de govern amb uns partits més progressistes pogueren fer alguna cosa, el que no esperàvem de cap manera era que lluny d'acabar amb açò ho promocionaren més i li donaren més suport".

"Ací no hi ha cap interès ni cap empatia cap als animals, aquests partits (PSPV i Compromís) només pensen en vots", apunta Aguilar, qui assenyala que els taurins són "menys però més sorollosos". "S'equivoquen, perquè al final les persones que estan en contra dels bous són més, i les estadístiques del ministeri així ho indiquen, encara que la gent no isquen al carrer". "Quan la gent isca al carrer, açò s'acabarà", sentencien des de Pacma, que qualifiquen de "maquillatge" les "quatre mesures" que puguen defensar en matèria animalista els partits del Botànic (PSPV, Compromís i Podem).