Els empresaris que van finançar la Gürtel confirmaran el seu pacte amb la fiscal després de pagar uns dos milions en multes

Els empresaris valencians que han reconegut que van finançar al PP valencià en les campanyes electorals del 2007 i 2008 faran efectiu aquest dimarts el pacte a què van arribar amb la Fiscalia Anticorrupció abans d’iniciar-se el judici oral en l’Audiència Nacional. Reconeixeran el delicte electoral i el continuat de falsedat per evitar la presó. La primera part de l’acord ja s’ha complit per tal com han depositat entre tots al voltant de dos milions d’euros corresponents a la multa que els commuta la pena de presó, segons fonts jurídiques.

Els empresaris penedits seran els primers a declarar en la segona jornada del judici que arranca després de l’atziac primer dia per a les defenses en què el jutge no ha acceptat ni una sola de les qüestions prèvies dels acusats. El magistrat ha tombat tant la petició de la prescripció de delictes com l’anul·lació de les escoltes telefòniques, així com també les gravacions aportades per José Luis Peñas, el regidor del PP penedit que va ajudar a l’inici de la investigació.

El moment més tens de la jornada ha estat quan la fiscal del cas ha fet referència al pacte assolit amb els empresaris perquè no ha aclarit que podrien lliurar-se de la presó i d’assistir a la resta del judici. Els lletrats dels empresaris han demanat un aclariment i han recordat que l’acord incloïa ambdues parts. En la sessió vespertina, la fiscal ha aclarit els termes.

Així, la segona sessió arrancarà amb l’interrogatori als empresaris, que reconeixeran els delictes i diran que s’atenen a l’acord firmat. En un primer moment la majoria s’enfrontaven a més de quatre anys de presó, però la Fiscalia va rebaixar la petició a menys de dos anys a canvi de la confessió. Aqueixa pena, a més, ha pogut ser commutada a canvi del pagament d’una multa. En cas d’un empresari a qui acusaven d’un delicte electoral i el continuat de falsedat, la sanció per a evitar la presó ha estat d’uns 100.000 euros, segons fonts jurídiques.

En la primera sessió del judici un dels empresaris que s’havia assegut en al banc dels acusats s’ha salvat de la condemna després d’haver retirat els càrrecs l’acusació popular, ja que la Fiscalia Anticorrupció no demanava cap pena per a ell. Es tracta de José Enrique Fresquet Martínez, conseller de Padelsa Infraestructuras SA. Li sol·licitaven un any i sis mesos de presó.

Amb la confessió firmada i la declaració d’aquest matí, serà la primera vegada que uns empresaris reconeguen obertament que han finançat irregularment un partit polític en unes eleccions, en aquest cas el PP valencià. Són una de les potes necessàries per a la comissió del delicte electoral. La defensa de la cúpula del PP de Francisco Camps, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García i Cristina Ibáñez és cada vegada més difícil. I més amb la confessió a última hora del capitost de la trama, Francisco Correa, que s’haurà de ratificar en la vista oral.

Els empresaris que han pactat

Gabriel Alberto Batalla Reigada. Administrador del grup Lubasa Desarrollos Inmobiliarios. Ha acceptat la pena d’un any i 9 mesos per tres delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

Enrique Gimeno Escrig. Administrador de Facsa i Aguas de Castellón. Ha acceptat la pena d’un any i nou mesos per tres delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

Antonio Pons Dols. Conseller de Piaf SL. Ha acceptat la pena d’un any i nou mesos presó per tres delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

Alejandro Pons Dols. Conseller de Piaf SL. Ha acceptat la pena d’1 any i nou mesos de presó per tres delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

Tomás Martínez Berna. Conseller de Padelsa Infraestructuras SA, secretari del consell d’administració de CHM Obras e Infraestructuras SA i conseller del Grupo Villalba SL. Ha acceptat la pena d’un any i nou mesos de presó per dos delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i un delicte de falsedat documental.

Rafael Martínez Berna. Conseller delegat de Padelsa Infraestructuras SA., president del consell d’administració de CHM Obras e Infraestructuras SA i conseller del Grupo Villalba S.L. Ha acceptat la pena d’un any i nou mesos de presó per dos delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i un delicte de falsedat documental.

Enrique Tomás Ortiz Selfa. Amo del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA. Ha acceptat la pena d’un any i tres mesos de presó per un delicte electoral corresponent a les eleccions generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

José Francisco Bevía García. ‘Número dos’ del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA. Ha acceptat la pena d’un any i tres mesos de presó per un delicte electoral corresponent a les eleccions generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.

Vicente Cotino Escribá. Nebot de l’expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino i president del consell d’administració de Sedesa Inversiones SL, Sedesa Obras y Servicios SA i de Fundación Sedesa. Ha acceptat la pena d’un any i tres mesos de presó per un delicte electoral corresponent a les eleccions generals del 2008 i un delicte de falsedat documental.