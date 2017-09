Empar Marco, directora d'Àpunt: "No traurem al valencià de l'UVI sense mitjans que ho reforcen"

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco, augura que el valencià no eixirà "de l'UVI" sense uns mitjans que "ho reforcen" i defensa la necessitat de teixir "complicitats" amb "mitjans d'altres territoris" que també parlen aquesta llengua.

Marco ha participat en l'acte inaugural del seminari "Mitjans de comunicació i identitats plurals en l'Europa multicultural", que analitza els reptes dels mitjans de comunicació en el context de la reobertura de la radiotelevisió valenciana, i on ha assenyalat: "Tenim una llengua que preservar i difondre, i un talent i creativitat que hem d'ajudar a evolucionar i explotar".

La directora general ha assenyalat així mateix que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació "porta en la seua motxilla i està treballant" en la radiotelevisió pública valenciana "que es mereix la societat valenciana", amb uns informatius "veraços, descentralitzats, pròxims i sensibles amb els interessos de la necessitat".

Per a açò, ha agregat, "estem atents al que es recerca en les universitats, les facultats de comunicació, enginyeries i en les escoles tècniques que formen a professionals que necessitem" en oficis nous, molt específics i connectats amb els nous usos de consum.

Mitjà global

Com ja va anunciar en la presentació de la nova imatge de À Punt, a la fi d'enguany s'emetran unes hores de radi i hi haurà ja una pàgina web provisional, "uns primers passos per a arribar a uns mitjans públics que descansaran en una multiplataforma, en la qual la ràdio, la televisió i la web no tindran sentit per separat sinó seran un mitjà global, i les xarxes socials, el catalitzador".

Un dels punts forts, ha indicat, serà la redacció única, en el qual treballaran "de forma col·laborativa" tots els actors implicats en la confecció i difusió de les notícies, amb els nous perfils professionals: "Un concepte cap al qual caminen tots els grans mitjans, alguns amb èxit i uns altres que han fracassat, i del que prendrem nota i adaptarem el nostre sistema".

Marco ha defensat així mateix que "la identitat col·lectiva i la llengua van de la mà", i ha advertit: "No traurem el valencià de l'UVI si no tenim mitjans que els reforcen".

"És absolutament necessari que tinguem uns mitjans potents en la nostra llengua, teixint complicitats i col·laboració amb mitjans d'altres territoris que també parlen en la nostra llengua", ha asseverat.

Deixar de mirar-se "al melic"

D'altra banda ha apostat per treballar per a evitar que la informació se centralitze en les capitals de província, "deixar de mirar-nos el melic", ha dit, i acudir a les comarques.

"Volem ser imprescindibles en el sistema comunicatiu del nostre territori i estem oberts a propostes", ha conclòs.

En l'acte inaugural també han intervingut el secretari general del Centre Maurits Coppieters, Günter Dauwen, organitzador de la trobada al costat de la Fundació Nexe, i el portaveu de la Comissió Interuniversitària a favor d'una Radiotelevisió Pública Valenciana, Javier Marzal, qui ha traslladat el suport de les universitats públiques a la nova direcció de la radiotelevisió valenciana.