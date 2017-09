Finançadors del PP valencià: 16 empreses, sis ens públics i donants de bitllets de 500 euros per a la campanya de Barberá

El PP de València ciutat es va convertir en una verdadera màquina de recaptar diners per a la campanya electoral. Seguint la màxima que les eleccions a la Comunitat Valenciana es guanyen per la capital, l’agrupació municipal es va convertir en un verdader pol d’atracció de recursos per a la candidata Rita Barberá.

Segons l’últim informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil –datat el 29 d’agost i incorporat al sumari del cas Taula–, 16 empreses, set organismes de l’Ajuntament de València i donants anònims van injectar al PP local més de dos milions d’euros a través de les firmes de Vicente Sáez Merino, propietari de la Laterne i altres mercantils.

Segons l’informe de la Guàrdia Civil, la campanya es va finançar de tres maneres diferents. La primera, semblant a la que va fer servir presumptament la trama Gürtel a través de la seua empresa instrumental Orange Market . Contractistes públics –en aquest cas de l’Ajuntament de València– van pagar a Laterne els actes que l’empresa de Vicente Sáez Merino organitzava per a la campanya de Barberá. Segons l’ UCO , ho acredita el fet que Laterne rebera ingressos de fins 1,8 milions d’aquestes firmes per treballs que mai no hauria fet per a aquestes societats.

Un exemple paradigmàtic que presenta l’ UCO en el seu informe de 200 pàgines és el de la Societat Agricultors de la Vega ( SAV ). La firma hauria pagat 498.000 euros a Laterne durant els anys 2006, 2007 i 2008. Es tracta d’una adjudicatària de serveis com el de neteja i arreplega de fems de la zona sud de València que en aqueixos mateixos anys va facturar gairebé 106 milions d’euros a l’Ajuntament de València.

Les altres contractistes o adjudicatàries que la Guàrdia Civil assenyala com a aportadores de diners són Lubasa (350.000 euros), TVCB (210.000), Secopsa (375.000), UTE RULV Secopsa-Nagares (100.000), Rover Alcisa (80.000), Urbana Ducat (30.000), Nou Litoral (360.000), PKL Real State (30.000), Pavasal (240.000), CMC (178.150), FCC (200.000), Grupo Luján (20.600), Lubasa (350.000), Ágora Patrimonial (30.000) i Product Management Council (620. 000). Moltes d’aquestes mercantils apareixen també com a presumptes finançadores en la trama Gürtel .

La segona manera de finançar presumptament la campanya de Barberá va consistir, segons l’ UCO , en les aportacions d’institucions municipals controlades pel llavors vicealcalde Alfonso Grau a les empreses de Vicente Sáez Merino. En aquest cas les institucions contractaven treballs al grup Laterne per preus molt superiors als reals , segons les perquisicions basades en la comptabilitat i els interrogatoris a treballadors de les empreses. Els diners de les factures unflades s’utilitzaven per a pagar els actes de campanya muntats per Laterne . Es tracta de Feria Valencia, Valencia Turismo Convention Bureau -que tambié va estar en el centre del cas Nóos-, Fundación para la Innovación Urbana y Económica, Centro de Estrategias y Desarrollo, Fundación de la Calidad i el propi Ajuntament de València.

I el tercer mètode utilitzat per la presumpta xarxa corrupta és el més convencional, però el més bast. Alfonso Grau, segons la Guàrdia Civil, hauria donat 350.000 euros en bitllets de 500 a un treballador de Laterne –Jesús Gordillo, que també va ser assessor del vicealcalde–. “Va rebre, a més, instruccions de Grau per a arreplegar de l’empresa Secopsa un xec bancari de 150.000 euros”, afirma l’ UCO . Segons els agents, Grau li va ordenar “girar factures a les empreses que havien aportat els 500.000 euros per a donar suport a aquesta entrada de diners i, d’aquesta manera, ocultar que realment eren distintes empreses les que assumien el cost de determinades despeses electorals en què havia incorregut el partit”.