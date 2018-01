Isabel Bonig sobre la corrupció en el PP valencià: "Nosaltres ja vam demanar perdó"

La presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, ha dit aquest dijous, sobre les afirmacions de Francisco Correa sobre el suposat finançament irregular del PPCV, que el partit va demanar "perdó en el congrés regional d'abril" i ha recalcat que sempre han mantingut "tolerància zero amb la corrupció".

Preguntada a Castelló per les afirmacions de Correa arreplegades en l'escrit presentat per la seua defensa previ al judici pel suposat finançament irregular del PPCV, en què afirma que el PP de la Comunitat Valenciana pagava part de les seues campanyes amb la caixa B, Bonig ha insistit en no voler valorar "estratègies processals".

La presidenta del PPCV ha assegurat: "Sempre hem mantingut la nostra línia de tolerància zero amb la corrupció i de respecte a la presumpció d'innocència".

Ha ressaltat: "Nosaltres vam demanar perdó en el congrés regional d'abril i estem mirant cap al futur, i per descomptat que els ciutadans tinguen la confiança que en aquest país funciona l'Estat de Dret i que aqueixos casos de presumpta corrupció estan en els tribunals".

Per tant, ha afegit, "correspon als jutges, els fiscals, les defenses i els jutges establir la innocència o la culpabilitat" en cada cas.

Si són culpables, ha dit Bonig, "que tot el pes de la llei recaiga sobre ells i complisquen les penes".

Francisco Camps i el Consell Jurídic Consultiu

Preguntada per si l'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha de seguir en el Consell Jurídic Consultiu, Bonig ha indicat que en aqueix òrgan "hi ha una llei de creació i regulació" que determina les causes per les quals els seus membres han d'abandonar. "Quan es donen aqueixes condicions s'ha d'abandonar", ha asseverat.

Sobre la petició del PSPV d'"il·legalitzar el PPCV", Bonig ha assegurat: Nnosaltres hem demanat perdó i ells no ho han fet, hem pres mesures contundents, i respectem les decisions judicials".

"Jo no faré com van fer el senyor Puig i la senyora Oltra que critiquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la política educativa sectària i catalanista i nacionalista de Puig, però sorprèn que ho diga la senyora Ana Barceló que pertany a un partit que és l'únic condemnat en ferm per finançament il·legal", ha afegit.

Ha agregat que "si pretén fer-ho hauria de començar també amb els casos de corrupció a Andalusia on estan asseguts dos expresidents de la comunitat".

Finançament del PSOE i GAL

Preguntada per les manifestacions de l'oposició sobre que el PP actual és el del "passat", la presidenta del PPCV ha dit que ella està en el partit des del 2007 i s'ha preguntat "què serà el senyor Puig, que quan van condemnar al PSOE per finançament il·legal i crims d'estat com el GAL ja ocupava un càrrec en el partit socialista".

Sobre el fet que ella i altres destacats militants com José Císcar formaren part de la direcció del partit en l'època que es jutjarà, ha dit: "Nosaltres érem alcaldes el 2007 però no tenim cap responsabilitat en aqueix tema i en aqueixes qüestions".

Els casos que es jutgen, ha dit, "pertanyen al passat i aqueixes persones no ocupen (ara) cap càrrec ni institucional ni orgànic en el PP", per la qual cosa el PP "mira cap al futur".

Sobre el fet Ricardo Costa demane la compareixença d'alts dirigents del PP, entre ells Mariano Rajoy, Bonig ha dit que "no valorarà les estratègies processals".