Podem planteja la seua taxa turística en dos trams: un de fix de 2 euros i un de variable local

Podem ja té a punt la seua proposta sobre la taxa turística. La presentarà formalment aquest dijous com a esmena a la Llei d’acompanyament dels pressupostos i perquè entre en vigor al gener del 2018, si passa pel filtre del PSPV i Compromís. Una qüestió tensa per als grups del Govern, ja que els socialistes la consideren “inviable” per a l’any que ve i tenen dubtes sobre el plantejament.

En roda de premsa aquest dimecres, la formació morada, que ha anat polint durant molts mesos aquest projecte, treballat amb diversos representants del sector, amb atenció especial als treballadors, n’ha destapat tot el contingut. Un impost finalista, que s’aplicarà sobre l’allotjament i la recaptació del qual anirà destinada a la millora dels serveis.

El partit d’Antonio Estañ ha sabut sortejar l’aspecte més controvertit del gravamen: ser un impost local o autonòmic. No cap i tots dos. Podem opta per una fórmula mixta, un tram fix de dos euros, de recaptació autonòmica, i un de variable de recaptació local, a criteri de cada ajuntament.

David Torres, el diputat encarregat de treballar aquesta qüestió, ha explicat que es pagarà dependent del tipus d’establiment i durant els 10 primers dies d’estada. Segons els seus càlculs, només amb el tram autonòmic podrien recaptar-se entre 30 i 40 milions d’euros.

Així, en hotels de cinc estreles, els cinc estreles de luxe i quatre estreles superior, Podem planteja que en el tram autonòmic es paguen dos euros i en el municipal fins un euro; en hotels de quatre i tres estreles superior en el tram autonòmic es pagarien 1,5 euros i 0,75 en el municipal i en hotels d’una, dues i tres estreles, en la part autonòmica es pagaria un euro i en el tram municipal, 0,50 cèntims.

En hotels rurals, hotels de quatre i tres estreles superior i habitatges turístics superiors es planteja un impost en el tram autonòmic d’un euro i de 0,50 cèntims la part que correspon als municipis, mentre que serà de 0,5 euros l’autonòmic i fins 0,25 euros per a hotels rurals i cases rurals d’1, 2 i 3 estreles. Per a hostals, pensions i albergs, càmpings i àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes es proposa que en el tram autonòmic es paguen 0,5 euros i que siga la meitat en la part municipal.

Com va apuntar fa mesos la formació morada, hi haurà exempcions en el pagament d’aquest tribut. Els menors de 16 anys, les estades per causes laborals i motius de salut i les que estiguen subvencionades per programes socials d’administracions públiques de qualsevol estat de la Unió Europea, com és l’Imserso, estan entre aquestes.

En l’esmena, es preveu la creació d’un fons per a afavorir el turisme sostenible com a instrument de finançament dels projectes a què es refereixen els fins de l’impost, per a contribuir amb un turisme responsable i de qualitat.

El PSPV: és inviable per al 2018

La taxa posa en un compromís els socialistes valencians, encara que ja han manifestat el seu escepticisme respecte de la proposta amb anterioritat. El seu portaveu, Manolo Mata, ha considerat aquest dimecres que el plantejament és “inviable” per a enguany i que és un tema de “gran complexitat”.

Als seus ulls, la seua proposta és “interessant”, però deixa qüestions molt “dubtoses”, com qui recapta, com es recapta, amb quina periodicitat es farien les transferències, per què s’exclou els apartaments compartits que no formen part de blocs o conjunts; com és possible que es limiten les bonificacions considerant temporada baixa les nostres festes més emblemàtiques com les Falles; com és possible que es grave el règim d’aprofitament oportú turístic quan són els mateixos propietaris els que poden gaudir dels torns.