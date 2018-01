Costa apunta a Camps i diu que va avisar Bárcenas del finançament il·legal del PP valencià

El judici de Gürtel sobre el finançament il·legal del PP valencià s'ha reprès aquest dimecres en l'Audiència Nacional i ho ha fet, com s'esperava, amb el exsecretari general del PPCV, Ricardo Costa, apuntant directament l'expresident de la Generalitat Francisco Camps, tal com ja ja va fer la setmana passada setmana el capitost de la trama a València, Álvaro Pérez El Bigotes.

Costa, que estava previst que declarara en la sessió vespertina, ha sol·licitat declarar primer i ha confirmat: "Les decisions les prenia Camps". Així, ha assenyalat que el partit no va aprovar contractar Orange Market -la filial de la Gürtel a València-, sinó que va ser una decisió induïda pel propi Camps. "No hi havia pressupost", ha apuntat.

"És cert que el PP es finançava amb diner negre", ha ressenyat l'exnúmero dos de Camps, que ha confirmat així allò que van confessar fa pocs dies els nou empresaris encausats i els capitosts de la trama corrupta davant el jutge: "Els actes es van pagar amb diners de l'assignació del grup parlamentari i per empresaris que contractaven amb la Generalitat".

Costa ha reconegut el seu paper, "jo assumisc la meua culpa", i ha puntualitzat: "era un sistema establit abans que jo arribara".

Així mateix, ha exculpat l'extresorer del PP Luis Bárcenas i el partit de Mariano Rajoy. Segons ha relatat, va anar a explicar-los l'operatiu de finançament d'Orange Market i Bárcenas li va contestar: "aquesta és una pràctica prohibida en el PP nacional i seria una Filesa 2". El president del Govern i del Partit Popular ha assegurat aquest mateix dimecres en una entrevista desconèixer el finançament il·legal del PPCV: " No ho sé, a nosaltres mai ens ho han dit".