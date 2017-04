Susana Díaz demana "rebel·lia" als socialistes per a "alçar" el partit i "un nou país"

"Crec que en aquesta nova etapa el PSOE ha de fer el que fa molt bé: acostar-se als problemes dels ciutadans i solucionar-los", ha dit aquest dissabte la presidenta d'Andalusia, que ha presentat a Elx la seua candidatura acompanyada pel president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i els alcaldes d'Elx, Carlos González, i d'Alacant, Gabriel Echávarri.

Davant mig miler d'afiliats i simpatitzants en el Poliesportiu de Carrús, Díaz ha demanat "el suport i l'ajuda" per a ser secretària general i ha afirmat que es deixarà "la pell" perquè creu en el partit: "Avui tinc l'honor de demanar la confiança per a dirigir aquest partit".

En el seu discurs, ha advertit de la necessitat de "blindar" la sanitat, l'educació i la dependència i s'ha mostrat "radicalment en contra" d'uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que, al seu judici, "estan maquillant els ingressos", mentre se sol·licita un préstec de 10.000 milions d'euros "per al Fons de Reserva" i que dóna "la raó" als qui alertaven que s'estava "buidant la caixa" de la Seguretat Social.

Enfront d'això, ha lamentat que el Govern diga "que no té diners" per al Corredor Mediterrani, en les comunitats que aglutinen "la meitat de les exportacions" espanyoles, i li ha precisat al president del Govern, Mariano Rajoy, que "el que ha de fer, de manera urgent, és no pagar els 'capritxets' de les -autopistes- radials dels amics d'Aznar i dedicar tots aqueixos diners al Corredor del Mediterrani".