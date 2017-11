Alzira inaugura l'exposició 'Memòria de la Modernitat' amb el Tribunal de les Aigües com a icona

Les joies del patrimoni artístic de la Diputació de València s'exhibeixen des d'aquest dijous en el Museu Municipal d’Alzira, el MUMA. Un centenar d'obres d'artistes com Sorolla, Pinazo, Benlliure, Carmen Calvo, Miquel Navarro o Equipo Crónica, que deixen constància de la modernitat d'una institució amb dos segles d'història.

El projecte, conegut com ‘Memòria de la Modernitat’, sorgeix de la proposta de Jorge Rodríguez de dignificar la institució i acostar-la a les comarques i que es fa així “compartint l'increïble patrimoni artístic que guarda la Diputació en despatxos i magatzems amb les valencianes i els valencians, als quals pertanyen tots aquests tresors”, ha explicat Rodríguez, qui ha inaugurat una exposició que converteix Alzira en la capital cultural de la província fins al pròxim mes de març.

‘Memòria de la Modernitat’ fa parada en la capital de la Ribera Alta després de la seua primera escala a Requena, on va rebre la visita de més de 7.000 persones, tot un èxit d'assistència en una comarca amb 30.000 habitants. El MUMA és des d'aquest dijous la nova casa d'una mostra itinerant amb obres com ‘El xiquet de la bola’ o ‘El Palleter declarant la guerra a Napoleó’, de Sorolla; ‘El rei En Jaume lliura l’espasa al seu fill’, d'Ignacio Pinazo Camerlench; ‘Escola de Paris’, d'Equip Crònica; ‘Escriptura’, de Carmen Calvo; o ‘El Tribunal dels Aigües’, de Bernardo Ferrándiz.

Precisament aquesta última, la representació de la institució de justícia més antiga d'Europa, és una de les principals novetats de ‘Memòria de la Modernitat’ a Alzira, al costat de l'escultura de Pinazo Martínez ‘El servei’, dos dibuixos d'Acadèmia del Natural de Pinazo Camerlench, un de masculí i un altre femení, i un ‘Paisaje’ de Lozano.

Jorge Rodríguez ha inaugurat aquesta exposició artística a Alzira al costat de ‘Coneix la Diputació’, la mostra paral·lela que comparteix itinerància amb ‘Memòria de la Modernitat’ i que dóna a conéixer als ciutadans la història i els serveis que presta la institució. L'alcalde d'Alzira, Diego Gómez, ha sigut l'amfitrió d'un acte que ha comptat amb el director del MUMA, Agustí Ferrer, el diputat d'Administració General, Pepe Ruiz, el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, així com diputats, alcaldes de la comarca i els comissaris d'ambdues exposicions.

La mostra està comissariada per la professora de la Universitat de València Ester Alba, mentre la pròpia Universitat ha sigut l'encarregada, amb la coordinació de Rafa Gil i el seu equip d'especialistes en art, de seleccionar poc més d'un centenar d'obres entre l'abundant i ric patrimoni de la Diputació, responent d'una banda a la idea de recórrer la història de la institució i, per una altra, de posar en valor la modernitat que sempre l'ha caracteritzat.

La icona de l'exposició a Alzira, entre les valuoses obres que exposa el MUMA, és ‘El Tribunal de les Aigües’ de Bernardo Ferrándiz, una peça que no s'exposava des de fa dècades i que ha abandonat temporalment el Palau de la Generalitat per a recórrer les comarques valencianes de mà de la seua propietària, la Diputació. L'obra, més enllà de l'escena costumista, “reivindica la cultura del regadiu a València i els seus pobles, i en aquest cas és un quadre amb el qual es poden sentir molt identificats en la Ribera, tots els pobles travessats pel Xúquer”, ha assenyalat Rodríguez.

El president de la Diputació ha insistit en la idea de “democratitzar l'art i el patrimoni de les institucions públiques”, com un dels passos ineludibles per “acostar aquestes institucions a les valencianes i valencians”. En opinió de Jorge Rodríguez, “no es pot apreciar allò que no es coneix”, i amb la finalitat de donar a conéixer la Diputació als ciutadans es va encetar aquesta iniciativa, dins del marc del programa ‘La Diputació a les Comarques’.