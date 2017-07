Les brigades de Divalterra realitzen els últims treballs de finalització de l'incendi de la Serra Calderona

Els efectius de les brigades de Divalterra, de la Diputació de València, s'han organitzat en tres torns diaris per garantir l'eficàcia i continuïtat dels treballs realitzats per sufocar l' incendi de Gàtova que es va patir la setmana passada. Igualment, els huit coordinadors que han treballat en l'incendi han estat els encarregats d'executar el procés de mobilització i relleu de les brigades per reduir al mínim el temps de resposta, desenvolupant la seua labor d'acord amb les directrius del Consorci Provincial de Bombers de València.

Les 75 brigades de Divalterra van treballar en l'extinció de l'incendi des del 28 de juny fins al 3 de juliol, en coordinació amb el Consorci Provincial i sota el comandament únic de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències.

La gerent de Divalterra, Agustina Brines, ha destacat la “gran tasca realitzada per les brigades forestals que, una vegada estabilitzat l'incendi, realitzen treballs de rematada de perímetre, i en última instància examinen possibles reproduccions”.



En aquest sentit, la responsable de l'empresa pública ha accentuat la “importància de l'activitat de vigilància dels efectius en els mesos d'estiu, tant és així que la brigada de Gàtova, en un servei de comprovació de fum, va donar part ràpidament de l’incendi a la central del Consorci Provincial de Bombers, encarregada de mobilitzar als efectius”.



Així mateix, l'actuació no solament es va centrar a la província de València, també es va col·laborar amb el Consorci Provincial de Bombers de Castelló treballant a Soneja, principalment.



Per la seua banda, el responsable de l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural de Divalterra, Manuel Carot, ha destacat la “coordinació amb el Consorci de Bombers i la resta d'organismes implicats en la lluita contra el foc, el que fa possible un treball més professional i efectiu”.