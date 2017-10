L’Espai Joan Fuster de Sueca reobri al públic després de la millora de la seua accessibilitat

Des del passat divendres, l’Espai Joan Fuster de Sueca és reobert de nou al públic després de tres mesos d’aturada tècnica amb motiu d’unes obres de millora de l’accessibilitat de la instal·lació. L’acte de reinauguració va comptar amb la participació de la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Vicent Baldoví i el director de l’Espai, Salvador Ortells Miralles. Entre els assistents, destacava també la presència de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i del director honorífic i assessor extraordinari de l’Espai, Francesc Pérez Moragón, entre d’altres.

L’acte de reobertura de la instal·lació cultural dedicada a la memòria de l’obra i la figura d’un dels intel·lectuals valencians més importants de tots els temps va organitzar-se en dos parts. D’una banda, l’ocasió va coincidir també amb la inauguració de l’exposició itinerant Viatja Llibre/ Viatja lliure, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que fa la primera parada a Sueca després de la seua inauguració a la Biblioteca Pública Valenciana.

L’exposició, que va estar presentada pel seu comissari el professor de la Universitat de València Alexandre Bataller, proposa un recorregut, de nord a sud, per les cases museu més significatives dels escriptors valencians. La mostra convida a viatjar per la vida i l’obra de nou referents de les lletres del segle XX, que ja no són entre nosaltres, a partir d’unes cases i d’uns espais que guarden la seua memòria: Carles Salvador (Benassal), Max Aub (Sogorb), Lluís Guarner (Benifairó de les Valls), Vicente Blasco Ibáñez (València), Joan Fuster (Sueca), Enric Valor (Castalla), Azorín (Monòver), Gabriel Miró (Polop) i Miguel Hernández (Oriola).

En la presentació de la mostra, Amoraga va lloar la tasca de l’Ajuntament de Sueca. “És molt significatiu que la locomotora d’un municipi siga la seua cultura” va afirmar la representant de la Generalitat. En la mateixa línia, el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, va afirmar sentir-se orgullós d’estar-ne al capdavant d’esta àrea del consistori: “ser regidor de Cultura a Sueca és una sort, és cert que ací hi ha un interés especial per promoure i consumir cultura, a casa nostra”.

L’acte va concloure de la mà de l’escriptor i artista local, Manuel Baixauli, qui va oferir-ne una conferència, des de la seua visió personal com a escriptor i també com a lector, sobre l’obra de Fuster. L’actual director de l’Espai Joan Fuster, Salvador Ortells, també va intervindre per repassar i explicar quins han estat els principals treballs de millora i accessibilitat de la instal·lació.