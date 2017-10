15.000 visites en les seues dues setmanes de portes obertes de la Diputació pel 9 d’Octubre

Els palaus de la Batlia i la Scala, seu principal de la Diputació de València, han aconseguit les 15.000 visites al llarg dels deu dies de portes obertes amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre. Un rècord històric de jornades d'obertura i d'afluència d'un públic que ha pogut descobrir la història i el patrimoni de la institució, així com conéixer els serveis que presta a la ciutadania.

“No pot apreciar-se allò que no es coneix”, defensa el president de la Diputació, Jorge Rodríguez. Per açò, en resposta a eixa inquietud, la corporació ha implantat mesures de transparència. L'última, ‘Coneix la Diputació’, una exposició que explica què és i com funciona la institució i la qual, després de rebre 5.000 visites a Requena, ha pogut veure's aquests dies en la seu de la plaça de Manises.

Aquesta mostra suposa fer un pas més en la política de ‘Palaus Transparents’ en la qual participen de manera conjunta la Diputació i la Generalitat Valenciana. I en el primer dels casos, a més de compartir el patrimoni històric i artístic, Jorge Rodríguez ha volgut que els veïns i veïnes dels municipis valencians sàpien exactament què fa la Diputació i quins serveis presta.

Alzira, següent parada

En aquesta fase, la política d'acostament de la Diputació passa per la itinerància de ‘Coneix la Diputació’, la qual després de fer escala a Requena i València partirà a Alzira al costat de ‘Memòria de la Modernitat’, una exposició que, segons els experts, “ajudarà a reescriure la història de l'art valencià”, i la qual, en paraules de Rodríguez, “pretén acostar a valencianes i valencians un patrimoni que els pertany i que fins ara es guardava en despatxos i magatzems”.

Les dues mostres de la Diputació, en el marc del projecte ‘La Diputació a les Comarques’, podran visitar-se a Alzira entre principis de novembre i fins a març de 2018, abans de continuar la seua itinerància per Gandia, Ontinyent, Sagunt i Torrent.