El PP porta també a la Fiscalia les conselleries d'Educació i Transparència per prevaricació

El Partit Popular ha presentat una nova denúncia en la Fiscalia contra dues conselleries de Compromís. En aquest cas contra Transparència i Educació pels expedients de contractació de la "Primavera educativa" -una trobada sobre educació de diversos dies que es va celebrar a València- i els "Objectius de desenvolupament sostenible", segons ha pogut saber eldiario.es de fonts judicials. El Ministeri Públic ha obert diligències i ha sol·licitat a tots dos departaments informació sobre els contractes que el PP considera que s'haurien fraccionat.

La denúncia ha sigut signada per la diputada i número dos del partit a la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, la mateixa que va signar la denúncia contra Mónica Oltra per les mateixes acusacions de prevaricació administrativa. La diputada del PP assegura en el seu escrit que en tots dos esdeveniments hi hauria hagut "un fraccionament sistemàtic -sabent això- de contractes administratius" per a presumptament evitar la lliure concurrència. En el cas de Transparència uns 55.000 euros i en Educació uns 150.000 euros.

Aquest periòdic s'ha posat en contacte amb ambdues conselleries que han confirmat que ja preparen els escrits per a contestar davant la Fiscalia la denúncia del PP. "El PP vol embrutar la gestió del Botànic fent creure que tots som tan lladres com ells", han explicat. Les mateixes fonts han defensat que la denúncia "és inconsistent" i cau en "nombroses incorreccions". "L'únic objectiu és generar caos", han defensat.

Segons les mateixes fonts, "no se sumen correctament les quantitats econòmiques, se suma o s'extrau l'IVA a conveniència, es confonen noms per mesos o anys de facturació i es confonen deliberadament ofertes, conceptes, quantitats i fases de tramitació".

La fiscal instructora ha sol·licitat a ambdues conselleries informació i ha lliurat a ambdues institucions la denúncia inicial perquè aclarisquen els contractes i les adjudicacions.