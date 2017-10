Esquerra Unida decideix si aparta David Rodríguez com a coordinador general

Esquerra Unida decideix aquest dissabte sobre el futur del seu coordinador general, David Rodríguez. Amb el terratrèmol pel viatge a Cuba encara amb alguna rèplica, el Comitè Federal de Garanties va enviar una resolució que va tornar a fer trontollar la formació: totes les decisions preses amb posterioritat a l'assemblea d'octubre del 2016 han de ser ratificades. La primera va ser nomenar Rodríguez líder d'EUPV, triat per ben just per un parell de vots sobre la seua rival, Rosa Pérez Garijo, diputada provincial a València i de la corda d'Alberto Garzón.

L'organisme federal va dictaminar que no s'havia aplicat correctament el reglament -les esmenes aprovades- sobre la composició territorial d'aquesta assemblea, per la qual cosa en primer lloc ha de tornar a constituir-se i ratificar o no les decisions preses en l'últim any.

Membres del corrent 'Una nova EUPV per a un nou País' van portar a l'òrgan estatal la composició de l'assemblea. Segons expliquen des de la formació, en aquest òrgan es van aprovar unes esmenes per a modificar la representació territorial, però no es van arribar a aplicar. El comitè de Garanties va donar la raó als impugnadors i va establir que havia de modificar-se l'organisme per a la pròxima reunió del Consell Polític Nacional.

Rodríguez ha sigut qüestionat des de la seua formació en les últimes setmanes després de conèixer-se que la Diputació d'Alacant va pagar al coordinador un viatge a Cuba amb la fundació José Martí des dels fons del grup d'EUPV en la institució, del qual ell no en forma part. Des de la direcció d'Esquerra Unida van emetre un comunicat, dirigit a la militància de la formació, per a desmentir les informacions "no contrastades, completament descontextualitzades i amb l'objectiu de denigrar l'organització en el seu conjunt" i a la diputada provincial per Alacant Raquel Pérez i el coordinador d'EUPV, David Rodríguez, "en particular".

La informació apuntava al fet que el líder d'EU hauria viatjat el passat mes de novembre a Cuba, amb motiu del funeral de Fidel Castro, amb càrrec als fons públics de la institució alacantina (1.150 euros). Diversos càrrecs d'Esquerra Unida i la formació valenciana han exigit explicacions davant aquestes informacions i fins i tot han demanat la dimissió de Rodríguez.