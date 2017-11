La vaga dels advocats d'ofici paralitza durant una hora el judici d'Emarsa

La vaga dels advocats del torn d'ofici del cas Emarsa està començant a generar les primeres conseqüències sobre el transcurs de la vista oral, que dura ja set mesos i que encara finalitzarà a mitjan desembre. El judici ha hagut de paralitzar-se durant una hora aquest dimarts davant la incompareixença d'alguns dels lletrats dels principals advocats. El president del tribunal ha volgut evitar una situació d'indefensió que podria generar més d'un problema seriós al procés.



La vaga dels lletrats d'ofici, que reclamen més mitjans que els 3.700 euros que cobraran per l'assistència en tot el procés, ja va deixar dilluns sense declarar a tres dels testimonis que havien sol·licitat el seu mateixos clients. Aquest matí no han designat el representant que havia d'acudir en nom dels altres, una espècie de "serveis mínims", com assegura l'advocat d'Esteban Cuesta, exgerent d'Emarsa i un dels principals acusats.



En una vista oral són els lletrats de les parts els únics obligats a acudir a totes les sessions. La compareixença dels acusats no és necessària excepte el dia de la declaració. Per això, la incompareixença dels advocats és tan greu i ha molestat tant el president de la sala, que ha manat cridar els advocats en vaga.