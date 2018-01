L’alcalde de Sagunt critica a les administracions després de l’incendi de la Marjal dels Moros

L’alcalde de Sagunt, Quico Fernández (Compromís), ha demanat augmentar els mitjans per a la prevenció i extinció d’incendis després de l’ocorregut dijous en la Marjal dels Moros i el Grau Vell. “Crec que s’ha de desenvolupar una política de prevenció més ambiciosa. És necessari aïllar les zones habitades i les zones industrials de la massa vegetal que és altament combustible”, ha declarat l’alcalde.

Fernàndez incidix que s’han de destinar més recursos durant tot l’any i no solament a l’estiu. A més, ha trobat a faltar la presència de responsables de la Conselleria de Medi Ambient al més alt nivell, encara que ha agraït la presència del director general d’Emergències, Josep Maria Ángel, i la del diputat de Bombers de la Diputació de València, Josep Bort: “Em van assegurar que estaven tots els recursos disponibles en l’incendi: dos helicòpters i una avioneta xicoteta. Però si haguérem tingut hidroavions, l’incendi no haguera aconseguit les dimensions que ha tingut, i espere que servisca per a fer una reflexió”.

D’altra banda, el primer edil ha recordat que Sagunt està esperant una resposta del Ministeri i la Demarcació de Costes sobre la concessió del Grau Vell per poder rehabilitar-lo.

“Em sembla lamentable, perquè estem disposats a preservar este espai tan singular i tan excepcional, que és un dels que millor s’han preservat des del passat, amb un àrea arqueològica abandonada pels seus titulars des de fa dècades”. L’alcalde també ha destacat els treballs de neteja realitzats recentment en el Grau Vell a través dels plans d’ocupació de l’Ajuntament, que han evitat pitjors conseqüències.

L’alcalde ha qualificat l’incendi com a “gravíssim i devastador. Jo a més d’alcalde, com a persona i amant de la naturalesa, la veritat és que estic desolat, perquè un paisatge verd que hi havia fa dos dies s’ha convertit en un paisatge negre. Vull agrair la labor de tots els cossos que s’han implicat des del principi (Guàrdia Rural, Policia Local, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil i Bombers de la Generalitat) que van fer tot el que van poder per tallar el foc, però probablement no tenien suficients recursos en esta època de l’any”.

A més, ha informat que van haver de desallotjar el Grau Vell, encara que no hi ha hagut que lamentar cap pèrdua humana. Així i tot, s’han produït danys a les vivendes.

L’incendi va ser detectat per la Guàrdia Rural sobre les 11.45 h, que va alertar als bombers a través del 112 i van acudir ràpidament. L’alcalde ha assenyalat que les condicions ambientals eren “absolutament desfavorables”, a causa de la falta de pluges que ha provocat que la vegetació s’asseque, per la qual cosa es va cremar amb gran rapidesa. A més, el vent va superar en ocasions els 70 quilòmetres per hora, la qual cosa va contribuir a propagar el foc fins a una extensió que es calcula en 100 hectàrees.

Fernández ha recordat el treball que hi ha ara per davant per a rehabilitar la zona, no solament la vegetació, sinó les passarel·les, les zones d’albirament d’aus, etc. Per a finalitzar, l’alcalde ha recalcat que “els veïns estan molt sensibilitzats perquè han patit ja alguns incendis i crec que es mereixen una major implicació per part de les administracions. Pel que fa a l’Ajuntament, ja saben que sempre que el necessiten estarem ací, però les altres administracions que són competents en este espai, Conselleria i la Demarcació de Costes, haurien de dedicar-li major atenció”.

Valoració de Diputació

El diputat de Medi Ambient i president del Consorci Provincial de Bombers de València, Josep Bort, ha visitat hui la zona de l’incendi forestal de la Marjal dels Moros, on ha destacat el treball dels bombers que “va evitar una veritable catàstrofe ecològica”.

Bort senyala així que “hui queden moltes llacunes intactes i no hem de lamentar danys personals i en infraestructures. Al costat dels nostres efectius cal reconéixer el treball dels bombers forestals de Generalitat, brigades de la Diputació de València, mitjans aeris de GVA i la col·laboració del Consorci Provincial de Castelló, que han sigut claus per a controlar aquest incendi, que podria haver sigut una autèntica catàstrofe ecològica”, ha conclòs Bort.