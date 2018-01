Una dècada després de la Gürtel, el pavelló valencià en Fitur costa menys de la meitat

El pavelló de la Comunitat Valenciana en la fira turística Fitur, que s'ha presentat aquest dijous, costa un 22% menys que el de l'any anterior, però menys de la meitat que el de fa una dècada, quan la Generalitat l'adjudicava fraudulentamente a una empresa anomenada Orange Market, la terminal valenciana de la trama Gürtel.

Si el 2005, el primer any que l'empresa que dirigia Álvaro Pérez, El Bigotes, l'expositor va costar 1,2 milions d'euros, ara, dotze anys després, costa 558.000 euros, ocupa 1.800 metres quadrats, preveu un espai orientat al col·lectiu LGTB i està realitzat amb material reciclable. A més, serà atès per sis persones amb diversitat funcional.

L'Agència Valenciana de Turisme va adjudicar el disseny, construcció i muntatge del pavelló mitjançant concurs públic, per procediment obert, a l'empresa alacantina Alaves. L'expositor s'utilitzarà també en altres fires turístiques que se celebraran a Espanya, a part del certamen internacional que es desenvoluparà entre el 17 i el 19 de gener a Madrid.

L'ampliació de l'espai dedicat a l'ús per les empreses del sector i de l'espai dedicat al producte és una altra de les característiques destacades del pavelló. Ja l'últim govern del PP, presidit per Alberto Fabra, va reduir el cost de l'expositor institucional, però des de l'arribada del govern del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE i Compromís, amb suport parlamentari de Podemos, s'han modificat els criteris i aquest any s'ha rebaixat encara més el cost.

Per la manipulació dels contractes del pavelló de la Comunitat Valenciana en Fitur de l'any 2005 al 2009 van ser condemnats pel Tribunal Superior de Justícia al febrer de 2017 Francisco Correa i Pablo Crespo a 13 anys de presó, Álvaro Pérez a 12 anys i tres mesos, l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez a nou anys i el seu excap de gabinet Rafael Betoret a set anys, entre uns altres, per delictes de malversació, prevaricació, tràfic d'influències i suborn.