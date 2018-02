Bárcenas afirma que Camps es va comprometre a pagar el lloguer de Fira València per al congrés del PP de 2008

L'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas ha comparegut aquest dijous en la comissió de investigació de Fira València en les Corts Valencianes, i ho ha fet tan sols 48 hores després de declarar com a testimoni en el judici sobre el finançament il·legal del PP valencià que se celebra en l'Audiència Nacional corroborant la versió oferida per l'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa.

Bárcenas s'ha referit al deute del PP amb Fira València pel congrés celebrat en 2008 al recinte, 568.000 euros que el Partit Popular va ser condemnat a pagar al juny de 2017 (625.000 euros en total, si se sumen els interessos). El passat mes de juliol, els populars feien efectiu el pagament del deute per la cita que va organitzar Orange Market i va consolidar el lideratge de Mariano Rajoy en el PP.

L'extresorer ha assegurat que l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, es va comprometre a assumir el pagament del lloguer de Fira València: “Vaig assistir a un sopar amb Camps -l'única vegada que he parlat amb ell-, Costa, Ana Michavila, María de Andrés, Lapuerta, Acebes i jo". "En aqueix sopar es va quedar que ho pagava el PPCV”, ha apuntat.

Així mateix, ha recordat que va haver-hi reclamacions de la institució firal valenciana: "El lloguer de les instal·lacions les assumia el PP de València". "De fet, que es portara el congrés ací se suposa que és perquè volien", ha dit Luis Bárcenas, qui ha puntualitzat que el responsable final del pagament és el Partit Popular perquè el CIF és únic. No obstant açò, ha aclarat que existia molta descentralització, excepte en la consolidació dels comptes.

"El congrés es va encarir per un tema de focs d'artifici i espectacles fóra del recinte", ha comentat l'extresorer popular amb un somriure -aquesta és una de les referències que va fer Ricardo Costa durant la seua declaració en el cas Gürtel, quan va assegurar davant el jutge que es van pagar amb diner negre-.

La responsabilitat sobre les despeses i els ingressos autonòmics, ha ressenyat Bárcenas, correspon a les comunitats autònomes: "A Gènova 13 (la seu del Partit Popular a Madrid) no hem tingut cap relació amb Orange Market ni amb ningú del grup Correa des del 2004". Aqueix any, ha declarat, va rebre la instrucció que no es podia contractar amb empreses de la trama Gürtel: "el que faig és fer una circular amb la mesura a les direccions provincials i autonòmiques". De manera que, no és fins que arriba el congrés de València quan "ens assabentem que ho munta Orange Market".

Quant a l'avís de Ricardo Costa sobre el pagament d'actes del partit per part d'empresaris, Bárcenas ha explicat: "algú va proposar que algú tirara una mà i es va dir que açò no es feia a nivell nacional".