Ximo Puig qualifica la jornada de l'1-O com "el major fracàs de la política en tota la nostra democràcia"

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha assegurat hui que "la fractura" entre Espanya i Catalunya no solament "segueix" sinó que ahir "es va fer més gran", i ha considerat que si els actors del procés català "no són capaços de dialogar, han d'apartar-se".

En la seua intervenció en el Fórum Europa Tribuna Mediterrània, Puig ha assegurat que hui és "necessàriament un punt de partida", després d'haver assistit ahir "al major fracàs de la política en tota la nostra democràcia", en referència al succeït a Catalunya.

Ha manifestat que les imatges d'aquest 1-O "cristal·litzen una ruptura emocional" doncs, al seu judici, es va donar "un pas arrere quan calia donar passos cap a avant".

"Mai la violència és la resposta a un problema polític", ha afirmat en referència a les càrregues policials en alguns col·legis en els quals se celebraven votacions, i ha instat a "rebaixar la tensió i recuperar el diàleg institucional" i a evitar "acuradament la reivindicació de guanyadors i perdedors".

Puig ha advocat per tendir ponts i per fixar una agenda per a solucionar la crisi territorial, que tinga en compte que no es pot afrontar el problema de Catalunya sense atendre la crisi territorial en el seu conjunt, i que Catalunya no pot servir d'excusa per a detenir les reformes que són necessàries.

En concret, ha proposat construir una taula de diàleg "sincer i sense línies roges" entre el Govern i la Generalitat de Catalunya; abordar la reforma constitucional tantes vegades aparcada, i impulsar de forma immediata la reforma del sistema de finançament com a primera condició per a la resta de reformes.

El també cap del PSPV-PSOE ha afirmat que els valencians contribuiran a tendir tots els ponts necessaris per a resoldre un conflicte que, al seu judici, "és el reflex més greu d'un model territorial que està esgotat".

"Si hi ha llum al final de túnel, i la hi ha, és en la via del diàleg, de la paraula i del retrobament", ha defensat Puig, qui creu que la clau per a resoldre aquesta crisi està "en aqueix projecte comú sense imposicions".

Ha lamentat que s'haja oblidat que "més enllà de la legitimitat i de la legalitat, la fortalesa política més sòlida és la que naix de l'acord" i ha recordat que en democràcia "no es venç, es convenç".

"Hui Espanya no és la mateixa que ahir. Ens agrade o no, Espanya ha canviat i tenim la responsabilitat des de la política de tancar ferides i cercar l'Espanya oberta, plural i respectuosa amb totes les seues formes de sentir i de ser", ha assenyalat.

L'Estat de les Autonomies ha constituït un dels grans èxits de l'Espanya del nostre temps, segons Puig, però creu que perquè seguisca sent un gran actiu és necessari articular un Estat federal.

"Aquesta és la meua opinió, però hi ha unes altres. I s'han de discutir. El que no té sentit és l'immobilisme", ha manifestat.