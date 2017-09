Ximo Puig atribueix el conflicte de l'IVO a l'exconseller Llombart i les "portes giratòries" del PP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reafirmat aquest dijous la predisposició del Consell per a arribar a un acord amb la Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO) per a la formalització de l'acord de l'acció concertada en oncologia, ha defensat la legalitat del nou contracte plantejat i ha assegurat que "el problema és que les portes giratòries no funcionen adequadament".

Així s'ha pronunciat Puig en la sessió de control en les Corts en resposta a la portaveu del PP, Isabel Bonig, que ha demanat la destitució de la consellera de Sanitat, Carmen Montón, per l'"embolic" amb l'IVO, lamentant que el contracte que es proposa a la fundació "és il·legal" i ara mateix "els pacients no saben què serà del seu futur". Segons ha dit, si el sistema públic ha d'assumir finalment aqueixa atenció oncològica, amb 35.000 pacients, tardaran tres anys a ser atesos. "Pot esperar un càncer tres anys?", ha preguntat.

El president ha demanat a Bonig que "si vol ajudar comence a no fer demagògia barata sobre l'IVO" i ha destacat el paper que aquest ha jugat servint "dignament la societat valenciana". "Haurà d'explicar vostè a favor de qui està, de l'interès general dels valencians, dels pacients o d'algun amic de partit. Aqueixa és la qüestió", ha replicat a la 'popular', en referència al fet que l'actual director general de l'IVO és Manuel Llombart, exconseller de Sanitat del Consell del PP.

"Volem acordar", ha incidit Puig en reiterades ocasions, explicant que el nou contracte està permès per la UE i estan "absolutament segurs de la seua garantia". "Qui signa i demana el contracte és la Generalitat, quin problema hi ha?", ha insistit.

A més, s'ha mostrat segur que "d'una manera o una altra, com ara sense contracte", la col·laboració continuarà amb l'IVO "si ho considera oportú el seu patronat", al qual ha dit respectar i al quual ha demanat que "atenga raons científiques i jurídiques".

"Garantisc avui ací a tots els malalts que tindran la garantia de ser tractats amb la dignitat que es mereixen", ha agregat el president.

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha considerat "mesquí fins i tot per al PP jugar amb la por dels pacients oncològics" i ha destacat que "algú ha d'explicar" per què després de ser adjudicat el contracte d'assistència oncològica "ara decideix que no vol signar". "Comente-ho amb el seu company de partit", ha dit a la bancada del PP.

Com Puig, ha volgut deixar clar que el tractament està garantit i ha recordat que s'ha treballat amb l'IVO fora de contracte fins a vuit vegades i ho seguiran fent "les vegades que calga".

Picabaralla entre Montón i Zaplana

Durant aquest debat s'ha produït un moment de tensió quan Montón ha respost al diputat del PP José Juan Zaplana, que ha criticat la gestió en l'àrea. La consellera li ha demanat que no donara lliçons perquè "va contractar amb la Púnica a dit i a més està en el sumari", a la qual cosa el parlamentari ha respost assegurant que és "mentida" i que no està ni investigat, ni processant, ni se l'ha cridat a declarar. A més, li ha recordat que no és aforada per no ser diputada i no està protegida pel dret parlamentari per les acusacions que faça. "Vaja amb compte", ha agregat.

Davant aquestes paraules, el síndic socialista, Manolo Mata, que no estava en l'ús de la paraula, ha lamentat des del seu escó que aquesta "és la primera vegada que es fa una amenaça mafiosa en el si d'aquesta Cambra". "No es pot amenaçar a un membre del govern valencià", ha sentenciat.