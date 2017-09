La Ciudad de la Justicia de Valencia retoma su actividad este miércoles a medio gas

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha informado este martes que la Ciudad de la Justicia volverá a abrir sus puertas de forma parcial desde este miércoles 13 de septiembre - un incendio afectó el pasado domingo a las dependencias judiciales de Valencia-.

Bravo ha explicado que todo el edificio podrá recuperar su actividad, salvo el ala derecha desde la primera a la quinta planta -permanecerán cerrados 20 juzgados, 18 de Primera Instancia y dos de Contencioso-, donde están ubicados los juzgados de primera instancia 1, 2, 3 y 4, cuyas dependencias se mantendrán cerradas hasta que se hagan las obras necesarias de asentamiento de la estructura. Además, ha comentado que estos juzgados se trasladarán de forma provisional a una sala ubicada junto a la Audiencia Provincial.

La consellera ha tomado esta decisión tras comprobar mediante dos informes que no existe toxicidad en el aire y que por tanto está garantizada la seguridad para funcionarios y usuarios. Sobre el acceso de personal de limpieza tras el incendio, ha asegurado que en ese momento ya no había humo y que aún así, se proporcionó mascarillas de seguridad a los operarios y operarias.

Bravo ha trasladado esta decisión a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva. El organismo ha informado que este miércoles, pese a abrirse las dependencias de la Ciudad de la Justicia, será día inhábil, quedando suspendidos plazos procesales, vistas, audiencias y otros actos judiciales. En este sentido, el TSJCV ha marcado el jueves como día hábil, recuperando toda esta actividad.

Sobre las causas del incendio y la posibilidad de que los sistemas de prevención y extinción de incendios hayan fallado, Bravo ha comentado que están a la espera de los informes definitivos de la Policía Científica y de los bomberos, de los que se informará una vez estén finalizados.

La consellera ha preferido no hacer valoraciones al respecto ya que, según ha comentado, existen diferentes versiones sobre si las alarmas no sonaron o si lo hicieron pero no se escucharon.

En cualquier caso, ha dicho que el sistema es el mismo que se implantó en el año 2004 cuando se construyó el edificio y que existe un servicio de mantenimiento que se encarga de tenerlo operativo y en condiciones óptimas.

Sobre los daños causados por el incendio, ha comentado que no los tienen cuantificados y que en todo caso los asumirán la Conselleria. Además, ha añadido que los expedientes afectados por el fuego (relacionados con temas de reclamaciones económicas, morosidad, etc...) son menos de los estimados inicialmente: "Se ha contratado una empresa especializada para limpiarlos y reconstruirlos y se reforzará el personal para evitar problemas de operatividad".