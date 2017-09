El Círculo de Empresarios plantea exigir reformas a las comunidades receptoras

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha planteado hoy que se exijan reformas a las comunidades autónomas que sean receptoras netas de fondos como ocurre con las ayudas europeas.

Durante la presentación de los documentos "Una España mejor para todos" y "Un pacto para un crecimiento integrador", Vega de Seone ha considerado que "debería de hacerse un sistema" por el que la comunidad que recibe fondos netos "no los recibe gratis e indefinidamente", sino "de manera transitoria".

A cambio, ha añadido, "tiene que hacer sus deberes, hacer sus reformas" para que en el futuro "no necesite ayuda de otras comunidades que sean más ricas".

"Llevamos cuarenta años de democracia y transferencia de las comunidades más ricas a las mas pobres y la brecha sigue siendo la misma", ha denunciado.

En ese sentido, ha afeado que "hemos visto una comunidad fuertemente receptora que presumía de bajar impuestos cuando otras que son donantes tenían que subirlos". Esto supone "un agravio comparativo", que a la larga genera "mal clima".

Con respecto a la posibilidad de poner en marcha un régimen fiscal para Cataluña similar al que ya existe para el País Vasco, planteado por la patronal catalana Foment del Treball, Vega de Seoane ha considerado "razonable" que se pida, aunque "otra cosa es que sea posible".

Ha aplaudido que con Foment del Treball "es la primera vez que una importante institución catalana sale a pronunciarse" y ha considerado "lógico" que se proponga un nuevo estatuto para Cataluña tras los "desencuentros y torpezas" de la última reforma.

"No nos molesta que la gente tenga ideas", ha subrayado, "lo que no nos gusta es el procedimiento", ya que, en su opinión, la Generalitat catalana pretende "imponer estas ideas, saliéndose del marco legal", lo que recuerda "a tiempos muy tristes de la historia de Europa" en los que quien "no piensa como yo es un enemigo, hay que perseguirlo y hay que señalarlo".