Los papeles del paraíso muestran la ingeniería fiscal de Apple, Nike y Uber

Nuevos protagonistas y nuevo episodio en la gran filtración de Los Papeles del Paraíso. Esta vez le toca el turno a grandes multinacionales como Apple, Nike o Uber. Los papeles a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial, desenmascaran la ingeniería fiscal que utilizan estas corporaciones para la elusión fiscal.

La multinacional estadounidense de ropa deportiva Nike ha desviado durante una década "miles de millones de euros" de beneficios al paraíso fiscal de Bermudas, donde tenía registrados los derechos de su archiconocido logotipo pese a no tener en ese territorio oficinas ni empleados.

Gracias a un acuerdo firmado con las autoridades holandesas en 2006 con una vigencia de diez años, la compañía de Oregón utilizaba lo que se conoce como sándwich holandés, que consiste en usar una sociedad en ese país (en concreto en la localidad neerlandesa de Hilversum) como punto intermedio entre el origen del dinero (cualquier otro país europeo) y un paraíso fiscal, en este caso Bermuda, a través de la sociedad Nike International Ltd y lo que en Holanda se llama sociedad comanditaria (commanditaire vennootschap o CV).

También Apple y Uber usaron los servicios de Appleby para montar sus esquemas tributarios fuera de sus países de origen y tratar de reducir así su factura fiscal.

En los papeles del paraíso aparece el nombre de Apple por la forma de construir su estructura societaria para eludir el pago de impuestos. El despacho de abogados de Apple, Baker and McKenzie, pidió asesoramiento a la firma especializada Appleby sobre cómo organizar su ingeniería fiscal una vez que en Irlanda se ponía más seria a la hora de presionar sobre la elusión fiscal, según recoge El Confidencial .

La estructura elegida por la multinacional tecnológica es lo que se conoce como "doble irlandés". Una estrategia que crea dos compañías irlandesas, una tiene la sede en un paraíso fiscal y la otra, con sede en Irlanda, es la que tiene la actividad empresarial. En este caso, la multinacional (tras haber mandado cuestionarios sobre varias ubicaciones) se decidió por Jersey. En esta pequeña isla del canal de la Mancha se encuentran así las subsidarias Apple Sales International y Apple Operations.

Otra de las multinacionales que han aparecido en los papeles es Uber. Según recoge El Confidencial fue Appleby quien asesoró en sus movimientos sobre cómo organizar su estructura, que optó por el modelo del 'sándwich holandés", al igual que Tesla.

Que Apple no paga los impuestos que debería no es ningún secreto. Al contrario. Según un informe de U.S. Pirg y el Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP), Apple es la empresa estadounidense que más dinero mantiene en territorios de baja tributación (principalmente Irlanda) de entre todas las multinacionales con sede en EEUU, eludiendo 76.000 millones en impuestos.

Hace unos días, la empresa que fundó Steve Jobs ha publicado los resultados del año fiscal de 2017. Han aumentado su beneficio anual un 5,8%, hasta alcanzar los 48.351 millones de dólares. Los ingresos crecieron un 6,3%, hasta situarse en 229.234 millones de dólares, un 25% de ellos en Europa. Además, la compañía acumula 268.900 millones en efectivo, la mayoría fuera de EEUU para reducir la carga fiscal. Tim Cook, su consejero delegado, ha vuelto a pedir que se proceda cuanto antes a la reforma del impuesto de sociedades (se estudia su reducción al 20%) para poder repatriar este dinero, informa El País .

Para solucionar este problema muy relacionado con las tecnológicas, la Comisión Europea quiere promover una reforma de los impuestos que las empresas paguen los impuestos que les corresponden.