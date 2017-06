Borruel exige a Fragoso que cumpla el pacto con C’s que le hizo alcalde

El concejal del Ayuntamiento de Badajoz independiente Luis García Borruel ha exigido al alcalde, Francisco Javier Fragoso, que cumpla los puntos pendientes del pacto de investidura con Ciudadanos, pues "no son excluyentes" respecto al acuerdo de presupuestos alcanzado ahora con la portavoz de la formación naranja, Julia Timón.



"Fragoso no puede eludir los compromisos que le hicieron alcalde", ha indicado García Borruel en una nota, en la que recuerda que el pacto de investidura fue "negociado", "firmado" y "registrado por los medios de comunicación".



Ante las manifestaciones de esta semana de Fragoso, en las abogaba por "pasar página respecto a los pactos anteriores", García Borruel ha denunciado que tales acuerdos "no se han cumplido en su totalidad, con independencia de lo que pueda pactar con otros grupos políticos".



Por ello, el exportavoz de Cs exige a Fragoso que cumpla la división de la ciudad en distritos, la promoción del voluntariado, el informe jurídico externo que delimite las posibles responsabilidades sobre el Cubo de "Biblioteconomía", la auditoría externa de 2013 y 2014, la creación de un consejo consultivo local o la reducción del 50 por ciento de los puestos de confianza.

Plan Urbanístico

Además, insta a que se modifique el PGOU para orientarlo al autoconsumo, a la realización de un plan de eficiencia energética en edificios públicos, y a reanudar las comisiones de investigación de FCC, Aqualia e Ifeba.



"No es de recibo, además de un acto antidemocrático de gran envergadura, actuar de manera sibilina al aceptar unos acuerdos para incumplirlos, y con ello conseguir ostentar el bastón de mando", ha dicho.



Para el concejal no adscrito, los compromisos adquiridos con la nueva portavocía de Ciudadanos no son excluyentes respecto a los puntos del acuerdo de investidura.



Según García Borruel, Fragoso "ha mentido" a los electores de Cs, a los del PP y a los ciudadanos en general "al pretender borrar de las hemerotecas y de la memoria" los acuerdos alcanzados en 2015.