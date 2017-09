Carmen Heras se sienta en el banquillo por los ruidos en La Madrila arropada por el PSOE cacereño

Este miércoles ha arrancado el juicio por los ruidos en la zona de La Madrila de Cáceres, tras siete años de instrucción, con las alegaciones previas de los abogados y la ex alcaldesa del PSOE Carmen Heras y el ex concejal Carlos Jurado sentados en el banquillo y arropados por compañeros de su partido.

Heras y Jurado han llegado a los Juzgados pasadas las 09:15 horas acompañados por el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales. También por el secretario de la Agrupación Local, Vicente Valle, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luís Salaya, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco y la directora gerente del Instituto de Consumo, Leonor Martínez Pereda.

Todo mi apoyo, solidaridad y cariño para mis compañeros @JuradoC y @carmenheras ante la situación injusta por la que están pasando — Miguel A Morales (@mamorale44) 20 de septiembre de 2017





"No tienen ninguna responsabilidad penal"

El letrado de los ex dirigentes políticos, Emilio Cortés, antes del inicio de la vista, ha insistido en que sus patrocinados "no tienen ninguna responsabilidad penal" en estos hechos por no ser los responsables de elevar los expedientes.

En las cuestiones previas ha solicitado que declaren como testigos la actual alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y el subdelegado de Gobierno de esa época, Fernando Solís, una cuestión que ha sido rechazada por considerar la titular del Juzgado de lo Penal número 2 que no participaron en los expedientes del ruido de los locales.

Los letrados de los doce acusados han solicitado, por su parte, la absolución de sus defendidos por considerar que en el caso de haber existido alguno de los delitos de los que se les acusa, contaminación ambiental y lesiones, han prescrito.