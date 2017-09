La caza de pisos turísticos ilegales se intensifica en Extremadura tras detectarse hasta 400 viviendas

En Extremadura también han proliferado las viviendas anunciadas en plataformas digitales como Wimdu, Homelidays o Airbnb. Muchos de los anunciantes no tienen inscritas sus casas en el Registro de Establecimientos y Actividades turísticas regional. La administración las considera ilegales.

La Junta pone un cerco sobre ellas a través del plan de inspección que ya ha detectado más de 400 casos. En dos de ellos se han puesto sanciones de 6.000 euros, uno el pasado año en Ribera de Gata y otro en Cañaveral, en febrero de 2017.

En este proceso los propietarios reciben un aviso previo, donde se les in forma de que deben dar de alta de su casa. El siguiente paso, el proceso de sanción, que puede alcanzar hasta los 60.000 euros en caso de ser una sanción 'muy grave'.

"Son economía sumergida"

Semanas atrás el director general de Turismo, Francisco Martín, mostraba su oposición a la proliferación de lo que considera un sistema de ‘economía sumergida’, pese a que el problema en Extremadura dista mucho del alcance que se registra otras ciudades turísticas, como Barcelona o Madrid.

A su juicio ejercen una competencia desleal frente a los profesionales del sector que cumplen con la ley y además crean empleo en la región, según dijo.

El proceso de sanción

Fuentes de la Junta explican que en caso de no lograr identificar al propietario (porque no hay fotos de la fachada o dirección) lo ponen en conocimiento del Ayuntamiento. Una vez localizado, la inspectora de turno de la Dirección General de Turismo inicia unas actuaciones previas, en las que informa al propietario de la obligación de inscribirse en el registro para continuar con su actividad mercantil. Debe presentar una Declaración Responsable según marca el protocolo.

Es en este punto del proceso donde pueden llegar las sanciones, en caso de no cumplir con la Ley de Desarrollo y Modernización del turismo de Extremadura. Como sanciones, se contempla una falta muy grave con multas de entre 6.000 y 60.000 euros en los casos en que no se presenta la Declaración Responsable. También hay una falta grave, para quienes dan publicidad a un establecimiento que no haya presentado la declaración responsable o comunicación previa, con sanciones de 601 a 6.000 euros.

Más sanciones

De las 400 viviendas detectadas hasta el momento en diversas páginas webs, 102 se encuentran en fase de actuaciones previas, informa la Consejería de Economía e Infraestructuras. Es decir, se ha localizado al propietario y el servicio de inspección ha “podido informarles de los pasos a seguir para regularizar su situación”.

Hasta 48 titulares manifestaron su interés en iniciar la actividad turística legalmente, para lo cual debe inscribir el establecimiento y entregar a la dirección General de turismo la declaración responsable, entre otros documentos. Finalmente, el servicio de Inspección procedió a abrir 14 expedientes sancionadores, de los cuales, dos han finalizado con sendas multas.

La Junta señala también que esta actividad inspectora, que no tuvo actividad en la anterior legislatura, es uno de los cinco 'ejes' de acción que la dirección de Turismo tiene en marcha en la lucha contra el fraude.

Insta a las plataformas que están comercializando estas viviendas ilegales en Extremadura a que procedan de forma inmediata a eliminar de sus canales de publicidad y comercialización a los establecimientos turísticos que no se encuentran inscritos "en aras a garantizar y proteger los derechos y legítimos intereses tanto de los usuarios como de las empresas legalizadas correctamente”.