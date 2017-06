Piden la retirada de una placa de bronce que menciona a Rodrigo Rato en el Parador Plasencia

El portavoz de Plasencia en Común en el Ayuntamiento placentino, Abel Izquierdo, ha pedido la retirada de una placa instalada en el Parador Nacional de Turismo de la capital del Jerte en la que se menciona al exministro de Hacienda Rodrigo Rato.



Subraya que la placa debe ser retirada para que no se ligue a Plasencia” con una de las figuras que ingenió una de las tramas de corrupción más importantes de los últimos años".



El nombre del también exdirector del Fondo Monetario Internacional aparece en un distintivo en bronce colocado en el interior del parador placentino que hace referencia a la inauguración, el 10 de febrero del año 2000, de estas instalaciones.



"A quien hace mención la placa no es otra cosa que uno de los exponentes máximos de la corrupción en este país. Nos avergüenza que el buen nombre de la ciudad de Plasencia esté relacionado directa o indirectamente con dicho personaje".



Izquierdo subraya que Rodrigo Rato está condenado por la Audiencia Nacional a 4 años y 6 años de prisión por el caso "Tarjetas black", además está imputado en numerosos casos, como el caso Bankia, y delitos societarios y económicos.



"Por todo ello, consideramos que no es una persona digna para que su nombre figure en el Parador de Plasencia".