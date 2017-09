Fernández Vara, sobre el referéndum de Cataluña: "Sin legalidad, las urnas son una antítesis de la democracia"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho en referencia al referéndum catalán del 1 de octubre que sin legalidad, ni censos ni procesos adecuados, "las urnas son una antítesis de la democracia".

A su juicio una urna no es democracia si no está "dentro de la legalidad, con unos censos y unos procesos adecuados". De no ser así, "se convierte en lo contrario, en una antítesis de la democracia". Vara, que ha inaugurado en Badajoz el VII Encuentro de Sociedades y Cazadores, ha dicho que está preocupado por la situación en Cataluña.

"Obviamente, una preocupación que comparto con los 40 millones de españoles". A su juicio, "hay una raya perfectamente trazada, en la que unos están fuera de la ley y otros estamos dentro de la ley".

Considera que "no es momento de buscar culpables" y sí de encontrar soluciones. Después del 1 de octubre, según ha expuesto, debemos "entre todos ser capaces de llevar a cabo" lo que desde el PSOE "venimos defendiendo desde hace mucho tiempo: la constitución necesita ser reformada para adaptarse a la España de hoy".

¿Una solución?

Preguntado por si ve un posible desatasco a corto plazo y antes del 1-O, Fernández Vara ha asegurado que le gustaría, "pero no lo creo". Pues "han ido ya demasiado lejos y dar vuelta atrás no me parece posible". "Ojalá que lo hicieran y entraran en una senda de respeto por la legalidad". Vara ha manifestado que "no puede haber democracia si no hay respeto por las leyes".

"Dicho de otra manera, el estado de derecho es quien garantiza la democracia y sin estado de derecho no puede haber democracia por mucho que le pongan el apellido o se lo quieran poner todos los días".