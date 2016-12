Vara, sobre el debate interno del PSOE: “Que no me coloquen en pandillas o en grupos, no pertenezco a ninguna”

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este jueves que no se identifica con ninguna corriente dentro del debate interno sobre el futuro del PSOE. En contra apoyará a quien tenga un proyecto de país y un proyecto de igualdad parecido al que los socialistas extremeños quieren.

“Que no me coloquen en pandillas, en grupos ni en nada, no pertenezco a ninguna”, ha dicho Vara. Preguntado por los comentarios que lo sitúan en una tercera vía de liderazgo, frente a la de Susana Díaz y Pedro Sánchez, ha respondido: “Con todos los respetos, la respuesta es que paso. Paso. Yo no estoy en estas cosas, tengo muchos problemas y muchas cosas que hacer”.

Advierte que en un momento político nuevo, como el actual, “no se puede estar solo mirado por el retrovisor, hay que mirar hacia adelante”. “La sociedad ha cambiado y con nosotros tiene que cambiar la forma, los modos, los talantes y la capacidad que tenemos de entendimiento (…) Tenemos que aspirar a ser un gran partido de mayorías y para eso hay que ser muy parecidos a como es la mayor parte de la ciudadanía”.

Cpngreso federal

“¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues hemos pedido desde Extremadura en el último Comité Regional que se celebre en este primer semestre del año un congreso y que seamos capaces, además de entrar en un debate nominalista, de saber qué PSOE queremos para el futuro.

Destaca que es importante debatir sobre el modelo de partido, el modelo de sociedad y sobre el modelo territorial. “¿Con quién está uno? Con quien comparte el modelo de partido, el modelo de sociedad y el modelo territorial”.

“El futuro nos ha colocado en una posición interesantísima, porque habiendo tenido unos malos resultados electorales de nosotros ha dependido que haya gobierno y de nosotros ha depende que haya oposición”.

Aboga por llegar a acuerdos “que permitan cambiar la vida de las personas, y que seamos capaces también desde la oposición de forzar situaciones que evidentemente no nos gustan en lo que el Partido Popular representa y lo que el gobierno representa”.

El problema

A su juicio el PSOE no ha tenido un problema este año, “lo ha tenido el país”. “Un problema serio. Y es que tuvimos unas elecciones de las que no salió un gobierno. Otras elecciones de las que seguía sin salir un gobierno".

"Y yo he tenido un principio que he defendido siempre, y que dije desde el minuto uno: en política o se gobierna o se deja gobernar, pero no soy partidario de que el futuro de un pueblo se someta a un bloqueo de ningún tipo. Lo dije, y lo sigo diciendo siempre, y lo voy a decir siempre".

Niega que se manifestara en contra del secretario general del PSOE, sino que se manifestó a favor de la opción que pensaba que era mejor en caso de no ser capaces de formar gobierno. “Se demostró que no éramos capaces y entendía que no podíamos someter a este país a la tortura de no tener gobierno”.