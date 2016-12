Vara marca la economía circular y el desarrollo sostenible como ejes del futuro de Extremadura

La economía circular, el mantenimiento del ecosistema de la dehesa y de todos sus valores son el mejor legado que puede dar Extremadura a las futuras generaciones.

Este es el mensaje que ha transmitido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el tradicional discurso de fin de año, en el que se ha marcado como objetivo la lucha contra el cambio climático. Como modelos a seguir, la economía social y el cooperativismo.

En su discurso ha habido espacio para las reivindicaciones y para reclamar un tren digno para Extremadura. Se ha mostrado preocupado por la precariedad laboral y los problemas de acceso a una vivienda para todos los extremeños y extremeñas.

Discurso en Almoharín

Fernández Vara ha elegido como escenario para su discurso Almoharín. Desde su plaza ha destacado cómo el modelo cooperativo ha sido "una de las esperanzas de futuro" de la localidad cacereña. Siendo el ‘coworking’ y el ‘crowdfunding’ el cooperativismo de hace 20 ó 25 años.

“Economía social, que junto al de la iniciativa privada han sido protagonistas de la historia de estos 30 años de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que seguir apostando por este modelo siendo conscientes de que es una de nuestras grandes herramientas, de nuestras grandes salidas”.

Jóvenes y migración

Guillermo Fernández Vara ha tenido palabras para los que se fueron, para los jóvenes. Explicó cómo días atrás se reunió con un grupo jóvenes migrantes extremeños que hoy desarrollan su carrera profesional en Londres, California o Lima, y hacia los que reconoció tener 'sentimientos encontrados'.

“Por un lado la nostalgia de saber que no los tenemos, y por otro, la esperanza de que donde están, están desarrollando todo el talento que han sido capaces de aprender de su tierra. Fabricando robots, llevando la comunicación de importantísimos deportistas, investigando en proyectos punteros…”.

Chicos y chicas con talento, que han tenido que salir fuera de Extremadura, capaces de desarrollar importantes proyectos, “y que ojalá, algún día, los puedan desarrollar en nuestra tierra”. “Para ello tenemos que trabajar conjuntamente de manera que lo podamos hacer posible”.

Imagen del discurso del presidente extremeño

Un tres digno para Extremadura

Aboga por ser ser exigentes y "por no resignarnos nunca", ante lo que sentencia que “se agotó muestras paciencia con el ferrocarril”. “Tenemos que plantear en nuestro país una batalla frontal contra la precariedad laboral. Tenemos que ser capaces algún día de que el principio constitucional del derecho a la vivienda sea una realidad. Transformarlo y convertirlo en un derecho fundamental”.

“Somos gente de pueblo y somos gente con pueblo, me decía una vez algún paisano. Y eso es lo que nos tiene que hacer sentir muy cercanos. Sentirnos muy próximos a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, pero no dejar de ser reivindicativos, y por supuesto no resignarnos nunca·.

Un desarrollo sostenible

Mirando al futuro de los hijos e hijas de Extremadura, su trabajo y su vivienda, “nos tiene que preocupar también el mundo en el que van a vivir”. “La lucha contra el cambio climático tiene que ser para nosotros una batalla fundamental que tenemos que ejercer en primera persona todos y cada uno de nosotros. El mundo está necesitado de decisiones del conjunto de la ciudadanía. De la política y de los ciudadanos”.

Una lucha en consonancia con el modelo por el que apuesta, la economía circular, porque “lo contrario serán inundaciones, incendios, mayores necesidades energéticas…”.

“Tenemos que ser conscientes que solo desde una posición firme, de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, podremos combatir el cambio climático. Esta es una de las prioridades que debemos tener”.

Igualdad de género y violencia machista

Para el jefe del Ejecutivo extremeño es fundamental también la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Recuerda que el pasado mes de julio se aprobó una ley en defensa de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Una norma que obliga a todas las instituciones extremeñas que cumplan con el criterio de la paridad. En los organismos, consorcios, fundaciones….

“Yo me siento muy orgulloso de eso paso que dimos y me siento muy orgulloso de los pasos que hemos dado, pero también soy perfectamente consciente de lo que nos queda por hacer”.

En este sentido advirtió que mientras haya una sola mujer en el mundo que muera por el simple hecho de ser mujer, queda mucho camino por recorrer.

Preocupación por los mayores

Por otro lado ha centrado su mirada en los mayores, aquellos que viven solos, “y de los que deberíamos ocuparnos y preocuparnos”. Instó a las a todos los representantes municipales y a los vecinos a que presten especial atención a las personas mayores que viven solas.

Se refirió al problema del consumo del alcohol, porque los niños se inician a unas edades cada vez más tempranas, entre los 12 y 14 años. “Para mí es una verdadera y auténtica obsesión. Me llegan informaciones sobre la problemática del acceso a las oficinas de apuestas de los menores. También me preocupa que en nuestras grandes ciudades, niños y niñas de pandillas queden para pegarse”.

Problemas que según lamenta “afectan directamente al corazón de la salud de la sociedad. Y tenemos que ser conscientes de combatirlo todos juntos hablando. Padres, familias, instituciones, responsables en cada uno de los sitios…”.