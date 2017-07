Doce bandas de la otra orilla del Atlántico ponen rumbo a Galicia

Ritmos y acentos diversos nos llegan desde más allá del mar para anunciarnos que ha llegado el verano. Rock, folck, pop, hip-hop, salsa, bossa nova, funk... Ritmos para bailar hasta el amanecer o para relajarse en un atardecer a esta orilla del Atlántico... Y para apuntar en la agenda festivalera la nueva edición de Portamérica, del 13 al 15 de julio en Caldas de Reis (Pontevedra).

Porter (México)

Porter nace en Guadalajara, México, en 2004. Su música puede definirse a través de tres conceptos: Rock, Méxica y Experimental . Destaca por su propuesta vanguardista , que se inclina hacia tendencias experimentales influenciadas por diversos géneros musicales, que van desde el Noise Pop, Post Rock, Indie Electrónico, Pop o Bandas sonoras. A la Carballeira llegan con su último disco: " Moctezuma ".

Kanaku y el Tigre (Perú)

Banda peruana de folk-pop psicodélico formada en 2010. Música enigmática , llena de experimentaciones con instrumentos peculiares, juguetes y cualquier cosa que suene. Si algo han demostrado es que son una banda en constante evolución y experimentación, siempre sin perder de vista la universalidad y honestidad d e su mensaje. Actualmente están en estudio preparando el que será su tercer disco.

Aterciopelados (Colombia)

Icónica banda colombiana de rock alternativo contestatario formada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Formada en el 92, alcanzaron un enorme éxito gracias a un sonido absolutamente único e innovador, carente de prejuicios, que mezcla el rock con las raíces del folclore colombiano e incluso con Salsa y Bossa Nova. Han vendido más de 10 millones de copias de sus discos, y cuentan con 2 Grammy Latino .

Instituto Mexicano del Sonido (México)

Camilos Lara aka Instituto Mexicano del Sonido (IMS) anuncia su esperado nuevo álbum: Disco Popular, con el que llegará a PortAmérica . Será su quinto álbum de estudio y ha sido producido por el propio Camilo y mezclado por Mario Caldato Jr. Disco Popular cuenta con las colaboraciones de Sly and Robbie, Toots & the Maytals, La Yegros, Adan Jodorowsky, Calexico y Lorna. ¡Deseando descubrirlo!

Illya Kuryaki & the Valderramas (Argentina)

KV es una de las bandas más grandes y referentes de la música latinoamericana. Su aparición, cuando sólo tenían 16 años, cambió la escena la escena a golpe de rock, rap, hip-hop, funk y soul. El dúo conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur (hijos respectivamente de Luis Alberto Spinetta y Eduardo Martí ) es uno de los principales exponentes del funk y el hip hop en Latinoamérica. Presentarán su nuevo disco : “La Humanidad o Nosotros” (L.H.O.N.).

Zuco 103 (Brasil)

Trío formado por la cantante brasileña Lilian Vieira, el productor holandés Stekan Kruger y el teclista y también productor Stefan Schmid. La banda inventó el Brazilectro combinando la música brasileña, el jazz y la electrónica. Su original sonido se define por los diferentes estilos que han ido añadiendo: Afro Cubano, drum ’n bass, Ethiopíope, West African y dub. Sus conciertos: s onrisas tropicales y una pista de baile que se quedará sin aliento.

BNegão & Seletores de Frequência (Brasil)

Uno de los nombres de vanguardia de la música urbana brasileira . Creada en Río en 1972, hacen música combativa, visionaria y de baile. Rap futurista del que Tom Zé es una gran influencia. La mezcla entre hip hop y funk es la base de su sonido, en el que también encontramos reggae, rok psicodélico, surf rock, jazz o samba . "Transmutação”, su último disco, fue elegido como uno de los mejores del año en Brasil.

Los Amigos Invisibles (Venezuela)

Ganadores de un Grammy Latino, 5 nominaciones a los mismos premios, 3 nominaciones al Grammy Americano, más de 60 países visitados, 9 discos de estudio, un DVD+CD en directo, un álbum de remixes o un sello propio con 22 años de trayectoria son solo algunas de las pistas de una banda cuya carrera no tiene freno en la escena musical. Disco, Acid jazz, Funk y diversos ritmos latinos .

Mateo Kingman (Ecuador)

La Amazonia Andina refresca su identidad musical a través de los sonidos del creador ecuatoriano de 24 años. Un imaginario donde confluyen sonidos de la selva amazónica mezclados con beats electrónicos y elementos del hip-hop .

En "Respira", su álbum de debut, lo electrónico se fusiona con lo orgánico, con lo acústico, creando un oxímoron musical: armonía caótica .

Siddharta (México)

Inició su carrera como batería de Zoé , y desde que comenzó como solista, compone, escribe y produce todos sus temas. " Únicos ", su último disco, son 10 canciones en las que el oyente percibirá matices finos que evocan nostalgia , inspiración proveniente de tiernos riffs, y un sinfín de citas listas para ser dedicadas al más enamorado postor.

Orkesta Mendoza (USA)

La Orkesta Mendoza viene de Tucson , Arizona, la última gran ciudad en la frontera con México. Eso es lo que hace tan particular a esta banda que ha encontrado un ritmo propio a dos países: de un lado, las rancheras mexicanas , la cumbia , el mambo ; del otro, el rock , la música pop y un toque psicodélico y electrónico . Es el sonido musical de la frontera, del desierto y de la efervescencia y las tensiones surgidas del intercambio comercial, cultural y humano.

Nikki Hill (USA)

De St Louis (Missouri), Hill recurre a las influencias vintage femeninas del rhytm and blues como LaVern Baker, Etta James y Ruth Brown, y a algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding y Solomon Burke, sin olvidar a Little Richard, de quien ha aprendido la fiereza del rock and roll . El suyo ha sido uno de los más rápidos ascensos que se han producido últimamente en la escena ligada a los sonidos del soul y el RnB tras la presentación de su primer trabajo, Here's Nikki Hill.