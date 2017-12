Detrás de Apple: cientos de empresas se ponen las botas gracias a los iPhone

Foxconn, Dolby, Sony… Algunos nombres sonarán a los que lleven tiempo siguiendo la actualidad tecnológica. Otros quizá no tanto. Sin embargo, todas tienen algo que agradecerle a Apple: una parte grande o pequeña de su negocio se la deben al gigante de Silicon Valley. Son las encargadas de suministrar carcasas, procesadores o pantallas OLED para los nuevos productos de la firma de la manzana mordida. Las sumas que se embolsan gracias a esta provechosa relación pueden ser de muchas cifras.

Sin sus circuitos un 'smartphone' no sería mucho más que un pisapapeles, así que son muchas las empresas involucradas en su desarrollo. Es el caso de la estadounidense Cirrus Logic, cuyos chips se encargan de procesa el audio de los iPhone. De acuerdo al banco de inversión RBC, el 80 % de sus 1.540 millones de dólares (1.297 millones de euros) de ventas anuales corresponden a un único cliente: Apple. Es decir, unos 1.232 millones de dólares (1.038 millones de euros).

Aunque la relación es estable desde hace varios años, los analistas piden precaución: si Apple desarrolla con éxito sus propios circuitos o procesadores, el contrato se puede acabar. Asimismo, si las ventas de los nuevos modelos se resienten, las acciones de Cirrus Logic podrían verse afectadas.

Qualcomm también puede sufrir si su enfrentamiento judicial con Apple no tiene un final feliz. El pasado mes de enero, la compañía que capitanea Tim Cook anunció una demanda a Qualcomm por monopolio en China y en julio fue esta la que demandó por disputa de patentes a los de Cupertino. Qualcomm suministró en 2016 chips de módem que le permitieron ingresar 3.200 millones de dólares (2.700 millones de euros), un 20 % de su total anual. Cuando Apple anunció que comenzaría a fabricar sus propios chips, las ventas descendieron.

Si la relación se quiebra para siempre, a Qualcomm le puede pasar como a la fabricante británica Imagination Technologies, que perdió gran parte de su valor en bolsa y comenzó a buscar compradores después de que se anunciara el fin de su acuerdo comercial: Apple iba a comenzar a diseñar sus propias GPU (los chips que procesan los gráficos del móvil).

Curiosamente, hace unas semanas Qualcomm recibió una oferta de compra por parte de Broadcom, que vende chips de redes inalámbricas y GPS para los iPhone. Si la operación se materializara, el conflicto de Apple contra Qualcomm podría tener un buen desenlace, puesto que la relación con Broadcom está en mejores términos.

Como depender en total o gran medida de un solo cliente puede ser muy perjudicial, la compañía Skyworks Solutions, que provee a Apple de chips para mejorar la señal inalámbrica, quiere seguir diversificándose, según ha explicado su CEO, Liam K. Griffin. Alrededor de un 40 % de sus ingresos provienen del gigante, aunque trabaja para otras empresas de telefonía móvil como Samsung o Huawei. En el año fiscal estadounidense 2016 (que acabó el 30 de septiembre del pasado año), la compañía anunció unos ingresos de 3.289 millones de dólares (2.760 millones de euros), de los que unos 1.100 millones de dólares (926,23 millones de euros) corresponderían a la casa del iPhone.

Otra compañía china que saca gran provecho de su relación con Apple es Qorvo, un fabricante de sistemas de radiofrecuencia del que se calcula que un 35 % de sus ventas se deben a los de Cupertino. Recientemente anunció unos ingresos de 821,6 millones de dólares (691,71 millones de euros) en su último trimestre. Los analistas e inversores están pendientes de esta compañía para comprobar si sigue siendo una de las grandes beneficiadas por los éxitos de la manzana mordida.

Jabil es otra de esas empresas cuya cuenta de resultados no se queja de la alianza con Tim Cook y compañía. La estadounidense provee de revestimientos para el iPhone y el iPad, una partida que representa el 24 % de sus ventas totales, según la propia compañía. Para el año fiscal 2017 se espera que ese porcentaje represente unos 4.000 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros) del total.

Esperando los próximos resultados

Mientras que algunas relaciones, como en el caso de Cirrus, ya tienen solera, otros fabricantes pueden ver cómo su cuota se incrementa con las últimas innovaciones de Apple. Es el caso de Universal Display: sus pantallas OLED, que mejoran la calidad de imagen de los dispositivos móviles, están presentes en el nuevo iPhone X. De momento, se desconoce a qué parte beneficios podrá corresponder esta alianza, pero las acciones no han parado de subir desde el pasado mes de agosto y ahora se mantienen estables.

Los Dolby Laboratories también forman parte de la lista de afortunados que se ponen las botas gracias a la manzana mordida. El pasado septiembre se presentó la nueva Apple TV, con sistema Dolby Vision para mejorar el color y el brillo de la pantalla. Las tecnologías de la marca también se usarán en otros dispositivos, como el iPhone X. Cuando se hicieron estos anuncios las acciones comenzaron a crecer y no han parado de hacerlo: valen 10 dólares más que a finales de agosto. Para el cuarto trimestre de 2017, la compañía espera unos ingresos de 243 millones de dólares (205,5 millones de euros), aunque habría que ver cuántos de ellos tienen relación con los productos de Apple. Sin embargo, al ser 9 millones más que los obtenidos en el mismo periodo del año pasado, en ellos podría verse el mordisco de la manzana.

Dolby Vision on iPhone X vs iPhone 7+



Highly recommend checking out Luke Cage for the dark scenes and true blacks. pic.twitter.com/EtlKMsKTUC