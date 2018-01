EEUU retira 65 millones de dólares de ayuda a la ONU para los refugiados palestinos

Estados Unidos ha congelado este martes más de la mitad de su contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y ha pedido al resto de países "ricos" que aporten más, cumpliendo así en parte la amenaza del presidente, Donald Trump, que puso en alerta a la comunidad internacional.

El Departamento de Estado ha enviado hoy una carta a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en la que se compromete a aportar 60 millones de dólares en los próximos días, pero informa de que ha congelado 65 millones de dólares adicionales a la espera "de una valoración futura".

Esos 65 millones son más de la mitad del total de 125 que se esperaba que Washington entregara a la UNRWA el 1 de enero de este año y el Departamento de Estado no ha especificado qué reformas debe hacer la agencia para recibir la cantidad congelada.

La portavoz de Exteriores, Heather Nauert, intentó dar la vuelta a la información diciendo que EEUU al menos no ha cortado totalmente su ayuda a la agencia como se especulaba en los últimos días en varios reportes de prensa.

Analistas consideran esta decisión una victoria del secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre la embajadora en la ONU, Nikki Haley, ya que él abogaba por no retirar toda la ayuda, mientras que ella quería eliminarla completamente como castigo al rechazo expresado por la Autoridad Palestina a la política de Trump en la región.

Estados Unidos también está molesto por el voto de diciembre en la ONU que evidenció su soledad en la controvertida decisión de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí su embajada: 128 países lo condenaron y solo 9 le apoyaron.

El temor a que Washington cortara totalmente sus fondos a la agencia surgió a raíz de un mensaje de Twitter que escribió Trump el pasado 2 de enero.

"Pagamos a los palestinos CENTENARES DE MILLONES DE DÓLARES al año y no recibimos ni agradecimiento ni respeto. Ni siquiera quieren negociar un tratado de paz con Israel esperado hace mucho tiempo", afirmó entonces el presidente.

"Con los palestinos no queriendo hablar más de la paz, ¿por qué deberíamos hacerles estos pagos futuros masivos?", agregó, un comentario que hizo saltar las alarmas en la comunidad internacional.

