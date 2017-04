Varios grupos del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la victoria de Erdogan

Los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo (PE) han expresado su preocupación por el resultado del referéndum constitucional en Turquía que ha dado la victoria a Erdogan. Algunas formaciones incluso han pedido que la Unión Europea suspenda las negociaciones de ampliación con Ankara.

"No importa el resultado: con este referendo el presidente Erdogan está dividiendo al país", indicó a través de la red social Twitter el líder del grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Manfred Weber."Estamos profundamente preocupados por el resultado del referendo", agregó.

No matter the result: with his referendum Pres. Erdogan is splitting his country. We are deeply concerned about referendum result. #Turkey