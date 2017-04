Carmena se reúne con Hacienda para negociar el incumplimiento de la regla de gasto del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda han abordado este martes en una reunión en la sede ministerial la exigencia de Montoro que obliga a la corporación local a aprobar una "no disponibilidad de crédito" por un importe mínimo de 238 millones de euros tras incumplir la regla de gasto en 2016, según ha podido saber eldiario.es.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto con el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se ha reunido entorno a las cinco de la tarde en la sede del Ministerio con el Secretario de Estado de Hacienda, José Enríquez Fernandez de Moya. El ministro Cristóbal Montoro no se encontraba. " Ha habido un ambiente de diálogo institucional constructivo", explican fuentes municipales a eldiario.es. "Aunque no se ha llegado a ningún acuerdo". La reunión a durado poco más de una hora, auque se desconocen más detalles sobre el reunión. "Se ha acordado no decir nada ninguna de las partes, ni Ayuntamiento ni Ministerio", indican a este medio.

La notificación por la que se exigen recortes por más de 200 millones al Ayuntamiento de Madrid la recibió Sánchez Mato el pasado miércoles. Dos días después, la alcaldesa Manuela Carmena anunció que el Ayuntamiento cumplirá con la ley y aprobará la no disponibilidad de crédito por ese importe que exige el Ministerio de Montoro. El área que dirige Sánchez Mato pidió ese mismo día más tiempo a Hacienda para poder cumplir con el requerimiento de Montoro, ya que se habían dado apenas quince días naturales, desde la recepción de la notificación, para aprobar la resolución: "no daba tiempo", declaró la propia Carmena.

Una no disponibilidad de crédito debe ser ratificada en Pleno y los días impuestos por el Ministerio no tenían en cuenta las vacaciones de Semana Santa, se quejó el Gobierno municipal. En la misma solicitud enviada por el Ayuntamiento, se pedían "aclaraciones" por “serias dudas interpretativas”. Este martes las dos administraciones se han sentado a negociar, se desconoce si el Ministerio ha concedido ese tiempo de más a la entidad local.

La alcaldesa y su equipo de Gobierno aprobará la no disponibilidad de crédito con el apoyo del PSOE que también está a favor de cumplir con la ley. Lo que e vitarán a toda costa es que esa congelación de 238 millones de euros de sus previsiones de gastos para este año conlleve recortes. Por eso, buscan la fórmula para que ese deseo se produzca: cumplir con la ley sin mermar las políticas públicas.