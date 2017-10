El PP defiende las palabras de la concejala de C's sobre Rommy Arce: "No sé dónde está la xenofobia o el racismo"

El PP cierra filas en torno a la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra que dijo a la edil de Ahora Madrid Rommy Arce que "cuando vino de Perú" parecía que venía a "cargarse España". Tras las críticas sobre la xenofobia tras las palabras de Saavedra, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este lunes su apoyo a la "extraordinaria concejal y persona" de C's, y considera que ha sido "atacada" y "hostigada" tras sus palabras, en las que no hay "xenofobia ni racismo".

Saavedra arremetió el pasado viernes contra la edil-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, espetando que "cuando vino de Perú y adquirió la nacionalidad española jurando la Constitución" parecía que estaba "prometiendo cargarse España". Este comentario fue reprendido tanto por los miembros en comisión como por muchos usuarios de Twitter, donde comenzaron a mover el hashtag #SaavedraDimisión.

Para el PP, la edil del grupo de Ciudadanos está siendo "hostigada" y "atacada" por los "troles tuiteros". Almeida ha manifestado que Madrid es una ciudad en la que no se pregunta "ni a dónde se viene ni a dónde se va". Sin embargo, ha precisado que es Arce quien "insulta continuamente a España y los españoles".

"Uno lee la frase y no sé dónde está la xenofobia o el racismo; en ningún caso discute el origen, en esta ciudad no preguntamos ni de dónde se viene ni dónde se va; Rommy Arce nunca ha negado que quiere derribar el sistema", ha señalado el portavoz del PP, quien ha señalado que no se puede derivar de ello un "comentario racista".

Además, ha sostenido que "no ha producido el mismo escándalo que Rommy Arce intenta acallar a la oposición en Usera, compare la violencia policial con la de ETA o acoja en Matadero la fiesta 'Nada que celebrar', contra la fiesta del 12 de Octubre".

Por último, Martínez-Almeida ha precisado que no entra a valorar el comentario, pero que "no es racista ni xenófobo".