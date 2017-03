El investigado Pedro Antonio Sánchez toma las riendas del Partido Popular murciano

Pedro Antonio Sánchez ha sido elegido presidente del PP de Murcia en el XVI Congreso Regional y toma así el relevo a Ramón Luis Valcárcel, que ha liderado las filas 'populares' en la región durante más de dos décadas. El Partido Popular opta así por una táctica continuista en su estructura política. A pesar de la caída en las últimas elecciones de 2015, donde perdió la mayoría absoluta, el partido cambia algunas caras pero mantiene la idea que Ramón Luis Valcárcel ha construido durante los últimos 27 años.

Sánchez, único candidato en este congreso, ha sido elegido pese a estar siendo investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el marco del caso Auditorio y con su nombre apareciendo en diversos informes de la Operación Púnica. Ante estas "adversidades", como las han calificado constantemente durante el congreso, el Partido Popular ha cerrado filas y ha mostrado su total confianza en el exalcalde de Puerto Lumbreras que ha sido elegido con el 93,52% de los votos.

Manteniendo la misma idea, el presidente de la Región de Murcia ha optado por ofrecer a Maruja Marín la secretaría general del partido, lo que la convierte en la primera mujer en ostentar dicho cargo. Fernando López Miras, que sonaba para esa secretaría general, será definitivamente Coordinador General del Partido Popular en la Región de Murcia.

Pedro Antonio Sánchez pronunciaba antes de confirmarse su nuevo cargo que el Partido Popular "es el partido del futuro" y que él y su equipo de trabajo se dedicarán a "trabajar en las reformas realmente importantes, haciendo posible que cada infraestructura llegara en las mejores condiciones a los municipios de la Región".

Sánchez ha afirmado que el PP ha logrado que cada municipio en el que han gobernado creciera de manera importante, y que por ello su partido "está destinado a protagonizar el progreso de la Región de Murcia".

La "buena política" del PP murciano

Tras alabar la gestión de los populares en los últimos años, el presidente murciano ha querido hablar sobre su situación judicial. "No podría mirar a la cara a los 36.000 afiliados del PP de la Región de Murcia si no tuviera la conciencia tranquila", ha explicado, para después lanzar un ataque muy duro contra Rafael González Tovar y el Partido Socialista de Murcia. "Hay un político que desde su frustración, el menos votado de la historia de un partido centenario quiere entrar al Gobierno por las alcantarillas de la democracia", y aun sin pronunciar el nombre del líder socialista ha manifestado que "no es digno de presidir la Región de Murcia".

Sánchez ha expresado que él considera "respetable" tener rivales en lo político, pero que le parece "ruin" que sus rivales electorales se dediquen a "hacer el mal y robar lo que han votado los murcianos, tachando a Podemos de "populistas faltones que quieren crecer rápido a costa de lo que sea".

Sobre la situación judicial de Sánchez también se ha pronunciado el propio Ramón Luis Valcárcel antes de la intervención del nuevo presidente popular. "No sé qué pasará mañana. Hoy hay todo un partido unido entorno a Pedro Antonio Sánchez", ha explicado el ya expresidente del Partido Popular murciano, quien ha dicho sentirse "emocionado" ante el cariño de los componentes de su partido.

Los ocho minutos de Martínez Maíllo

No era un día para alabanzas políticas, pero sí para fortalecer la figura de Pedro Antonio Sánchez. Con esa misión ha ido el mensajero de Mariano Rajoy, Fernando Martínez-Maíllo, quien en una escasa intervención ha afirmado ante la petición de dimisión a Pedro Antonio Sánchez por parte de la oposición, que "el PP está hecho a prueba de golpes" y "vamos a aguantar".

"Aguantar, aguantar y aguantar. Eso es lo que va a hacer el PP de la Región", afirmaba Martínez-Maíllo, quien considera que hay que respetar las urnas y también las resoluciones judiciales porque si no, "lo que se hace es atacar el Estado de derecho y eso es lo que está ocurriendo en la Región".

Durante todo el congreso, se ha repetido una y otra vez, como si se esperara su presencia, que Mariano Rajoy ha tenido la obligación de acudir al congreso del Partido Popular del País Vasco tras conocerse el adiós definitivo a las armas de ETA, y tanto Ramón Luis Valcárcel como Martínez Maíllo y el moderador del congreso, el alcalde de Murcia José Ballesta han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de que Rajoy estuviera en el País Vasco durante la jornada de hoy.