Pan, pijo y habas con Andrés Sierra

El pasado viernes se inauguró en Vergel, una tienda de ropa con vocación de galería, la primera exposición de Andrés Sierra, un polifacético artista madrileño y arquitecto de formación. “Elegí Arquitectura por presiones familiares, porque era lo más parecido a Bellas Artes que pude encontrar”, comenta el artista el día de su inaguración.

Sierra compagina sus trabajos de arquitectura -“es en parte lo que me da de comer”- con sus magistrales dotes artística, principalmente en el terreno de la ilustración y como director creativo de su propia firma de moda HOSOI.

Vergel Espacio es un nuevo concepto de tienda situada en el barrio del Carmen de Murcia donde se maridan con exquisito gusto moda, complementos, artesanía y objetos de arte en su máxima expresión. Una iniciativa personal de Alberto Sánchez, gerente del local, que ha conseguido abrir un pequeño espacio al panorama cultural murciano dando luz tanto a artistas locales como foráneos, como es el caso del propio Andrés Sierra. “Es la primera vez que vengo a Murcia. Alberto contactó conmigo y me convenció para montar esta exposición”, señala Sierra.

Andrés Sierra / MIGUEL AZNAR

Cada mes el espacio actúa como pequeña galería expositiva y entre los artistas que han expuesto en sus paredes se encuentran Fran Munyoz, Espinaca Explosiva, El Dibujo, Rubén Espín y Electric Collage.

Andrés Sierra se presenta en Murcia con una serie realizada para la ocasión titulada: “Pan, pijo y habas”. “El título me lo sugirió Alberto, y sinceramente hoy todavía no sé muy bien que significa, pero me pareció muy interesante”. “Pan, pijo y habas” es una expresión muy de la huerta, utilizada para contestar sarcásticamente a la pregunta diaria de qué hay para comer, algo así como `No preguntes tanto y come´. Y eso es lo que nos parece decir Andrés Sierra con sus ilustraciones: ¡No preguntes tanto y mira! “En mis ilustraciones no hay que mirar más allá. Son lo que son”, añade Sierra.

La serie de ilustraciones gira en torno a una de las obsesiones y constantes en la obra de Andrés Sierra: el desnudo masculino, el sexo y las relaciones homosexuales. Y de nuevo, sin sorprendernos, pero tampoco sin defraudarnos, nos muestra una docena de ilustraciones potentes, cargadas de fuerza, pero a la vez delicadas, limpias, silentes, de trazo seguro y cerrado, toda una marca de autor.

Obra de Andrés Sierra

Y de nuevo en blanco y negro; sin color, pero tampoco lo necesitan. Son ilustraciones monocromas, blancas, trasparentes, pero con una calidez y unas florituras en las que el color no sólo es prescindible, sino que se intuye y se imagina. "Es extraño, porque de pequeño siempre pintaba con color, pero ahora no me sale… debe ser porque soy un poco daltónico", dice Andrés entre risas.

En definitiva, una estupenda oportunidad de degustar y adquirir a un módico precio las ilustraciones originales de este artista muy a tener en cuenta. Esperemos que esto sea el inicio de una hermosa amistad con nuestra ciudad y también se puedan disfrutar sus famosos volcanes, sus islas, sus hombres barbudos, sus placas tectónicas, sus vírgenes, sus edificios en llamas o sus genuinos retratos. “Es curioso, pero a pesar de todo lo que he hecho, todavía me siguen preguntando por mi retrato de Manuela Carmena", apunta el artista madrileño.

La exposición puede visitarse hasta el 30 de Noviembre de 10h a 14h y de 17h a 20:30h en Vergel Espacio.