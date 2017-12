Carta de Rajoy a los murcianos

Queridas amigas, queridos amigos:

Reconozco que no es fácil venir a Murcia. Lo digo literalmente. Hacía tanto que no venía que ni siquiera supe indicarle a mi chófer qué camino seguir. Los transportes no son vuestro fuerte, pero ahora que hemos licitado el nuevo aeropuerto no os podréis quejar, era justo lo que necesitabais, ni soterramiento ni cercanías. Reconozco también que desde que se fue Ramón Luis esto ya no es lo que era, como en Valencia, que desde que Paco Camps colgó el traje de President no levantan cabeza. El primer Presidente después de Ramón Luis (d.RL.) me ha salido rana, pero no rana como las de Aguirre, rana en plan mal. Ha osado a insinuar que lo mismo el PP ha sido poco sistemático en la lucha contra la corrupción y todo porque nos empeñamos en poner a PAS, el segundo Presidente d.RL., cuando existían pequeños indicios de follón, unos hilillos de chanchullo. Mira, yo no me quiero meter en vuestros líos. A mí vino Ramón Luis a presentarme al “zagal” y yo confié en su palabra. Luego han pasado cosas, cosas que me han hecho tener que aprenderme hasta el nombre del zagal, porque los periodistas no paraban de preguntarme por él, ¡cómo si a alguien le importara lo que pasa en Murcia! Y esto lo digo desde el cariño. Me habéis dado mucho follón últimamente. Que si un auditorio a medio hacer, que si las facturas fenicias para limpiar la imagen, que si Ciudadanos rompía el pacto, que si una moción de censura judeo-masónica, ¡menudo aquelarre tenéis montado por aquí!. Yo os creía gente de bien, decente, tranquila, de mayorías absolutas y silencios perpetuos. Reconozco que ya no sois los que erais.

Y por si no fuera suficiente, murcianos, no solo me habéis distraído con el desdén democrático de presionar al que miente, también la habéis liado con el AVE y el agua. Todo ello en pleno año jubilar y justo cuando la Liga se ponía interesante, ¡qué falta de respeto! No os entiendo. Puede que nos hayamos olvidado un poco de esta Región en los últimos 6 años, pero es que España no estaba para caprichos y mucho menos para caprichos de murcianos. Los buenos matrimonios cristianos lo resisten todo.

Sí, ya sé que en otras regiones ha crecido la inversión y que a los de Coalición Canaria y a los vascos les hemos dado hasta el alma, pero es que yo os creía ya conmigo para siempre. No creo que sea tan importante que hayamos adoptado una política hídrica más restrictiva que la de los socialistas, tenéis que entender que María Dolores es una mujer de armas tomar y que cuanto peor, mejor. A vosotros, murcianos, os pido resignación, silencio y que cada uno coja un “cubico” para limpiar el Mar Menor. Los trapos sucios deben lavarse en casa y no debéis montar escándalo, no sería propio de gente de bien. ¿Pretendéis pareceros a los catalanes? Yo sé que no, que aquí las banderas de España gustan, y vuestro país os pide que sigáis soportando. Soportando la mala financiación y la invisibilización política, pero sobre todo y por favor, soportándome a mí. Sois buenos chicos, como Teo García, que siempre que lo necesito ahí está, y no debéis ir contra vuestro país reclamando tener peso político, eso sería una gran deslealtad. Recordad algo siempre: no sois vascos.

A punto de celebrar el día de los Santos Inocentes os visito dando muestra de mi sabida generosidad para con las colonias, quiero decir, para con las comunidades periféricas. Animo a que me sigáis apoyando sin saber muy bien por qué, la tradición es la mejor de las razones que tienen los hombres. Mientras tanto, os dejo en buenas manos. Fer, el tercer Presidente d.RL., es un buen zagal y aunque no le voy a dar nada de lo que parece que me pide en público, pero que luego en privado me reconoce que le viene dando igual, creo que tenéis que seguir confiando en él. Esperando vuestra lealtad y que enterréis la dinamita (o la reservéis por si vuelve Narbona), solo me queda pediros que afinéis la pronunciación para poder enterarme definitivamente de qué es lo que os pasa.