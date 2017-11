“Importantes dudas” sobre el soterramiento en el Grupo Municipal Socialista

La formación municipal del Partido Socialista de Murcia ha solicitado una reunión con Íñigo de la Serna –ministro de Fomento- y ADIF –Administrador de Infraestructuras Ferroviarias- para conocer “de primera mano y de forma detallada” cuándo finalizará el soterramiento integral del AVE.

Susana Hernández –portavoz del Grupo Municipal Socialista- ha señalado que, tras la información recibida en los últimos días, el partido tiene “importantes dudas sobre aspectos que son necesarios saber, sobre todo los plazos”.

Según ha explicado, el fin de esta reunión es “confirmar el compromiso real con el soterramiento en el municipio de Murcia” y conocer “cuándo los trenes dejarán de circular en superficie y de dividir la ciudad”.

Concretamente, Hernández ha señalado que “con la documentación facilitada parece que con la construcción del túnel todo está hecho, y creemos que es necesario dar un paso más y saber cómo se adecuará este y cuándo estará operativo con los trenes circulando”.

La portavoz socialista recuerda que siguen esperando “desde hace meses” la documentación que le solicitaron a ADIF y que es necesario disponer del “proyecto definitivo, financiación real y licitación de las obras de soterramiento”.

Hernández ha asegurado respecto al contrato complementario que "nos han informado de que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, en cambio la fase 0 del soterramiento finalizará previsiblemente en marzo de 2020 y no sabemos si esto significa que no se cumplirán los plazos contratados o que el contrato complementario no se iniciará de manera inmediata, en el momento en que es autorizado por el Consejo de Ministros".

En este sentido, ha expresado la necesidad de saber “si la previsión que tiene ADIF cumple el convenio de 2016 íntegramente, sobre todo, si está decidido el soterramiento en la parte que afecta a la pedanía de Nonduermas”, ya que “las declaraciones del ministro Íñigo de la Serna mencionan las obras hasta el Carril de las Miajas, cuando el convenio preveía soterrar las vías al paso del tren por Nonduermas”.

Seguimos necesitando proyecto definitivo, financiación y licitación de obras de soterramiento y aclarar muchas dudas https://t.co/331MBHBVpM — Grupo PSOE Murcia (@GrupoPSOEMurcia) 6 de noviembre de 2017

Dudas sobre el soterramiento

Una información que, para el Grupo Municipal Socialista, “es indispensable” para “confiar en un soterramiento real”. En el caso contrario, si no se resolvieran las demandas informativas, han explicado que entenderían los anuncios de ADIF y los tres gobiernos del PP como “golpes de efecto para acallar las movilizaciones pacíficas de los vecinos, que siempre hemos considerado muy justas”, ha aclarado.

Además, ha valorado que “estamos ante otro engaño más” debido a que “se han incumplido reiteradamente los plazos” de forma “bastante irresponsable”, una situación que ha ejemplificado con la “finalización del proyecto integral, que debía haber estado en septiembre de 2016”.

Por otra parte, Hernández ha advertido de que la diputada María González también preguntará por el soterramiento integral del AVE en Murcia en el Parlamento, ya que "los vecinos necesitan creer en el compromiso de soterramiento y la única forma es facilitar toda la información disponible y no responder a toque de protesta".