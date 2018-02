El foro de liderazgo femenino LIFEM se estrena en Murcia

El liderazgo femenino llega a Murcia de la mano de LIFEM, un foro que contará

con organismos, asociaciones y destacados empresarios de relevancia

nacional. El encuentro está destinado a hombres y mujeres interesados en

el liderazgo y pondrá de relevancia el enfoque femenino a la hora de dirigir

equipos, departamentos y empresas.

La presentación ha estado encabezada por María del Mar Abenza, impulsora del proyecto y fundadora de Marevents, Juan Antonio Bernabé, subdirector general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Marta Lopez-Briones Pérez-Pedrero, directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes y Alicia Barquero, directora general de la Mujer de la Región de Murcia.

"De no ser por LIFEM los ciudadanos de la Región no podrían conocer de primera mano las claves para el liderazgo y es una oportunidad que no podemos perder", ha señalado Alicia Barquero.

Lifem buscará proporcionar ideas y opiniones sobre el liderazgo femenino. Algunos de los ponentes, en palabras de Marta Lopez-Briones, son "ejemplos increíbles de la cultura a nivel nacional, mujeres innovadoras y comprometidas".

Según el estudio “Credit Suisse 2017” se ha demostrado que las empresas con

mayor presencia de mujeres en puestos directivos mejoran significativamente

su rentabilidad. La conducta de las mujeres líderes en puestos directivos tiende a ser

más democrática, muy empática y pendiente de los detalles de cualquier

proyecto.

En el encuentro estarán presentes figuras como la de Concha Jerez, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, Premio MAV, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Velázquez y Rosina Gómez-Baeza, presidenta de Factoría Cultural, 20 años directora de Arco y Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

El evento, de inscripción gratuita hasta completar aforo y presentado por la

comunicadora Silvia Jato, se celebrará el martes 27 de febrero en el Auditorio

Víctor Villegas. Puedes inscribirte en la página web de Lifem