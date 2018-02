Un mural inspirado en “The Wall” conmemora la lucha Pro Soterramiento

Este fin de semana La compañía de Mario ha realizado una intervención artística en apoyo al movimiento Pro Soterramiento. La obra se sitúa en un edificio de la Plaza Maestro Manuel Susarte en Santiago el Mayor.

La intervención consiste en un mural inspirado en el disco The Wall de Pink Floyd, concretamente, en la versión de la canción Another brick in the Wall, que los vecinos reinterpretaron el pasado 22 de septiembre a modo de protesta contra la llegada del AVE sin soterrar.

Los primeros esbozos de la obra comenzaron el pasado viernes 16 de febrero y hoy, cuando se cumplen 160 jornadas de protesta diarias, ha quedado inaugurada.

Acompañando la pintura del mural se ha celebrado un fin de semana cultural, donde los vecinos han disfrutado de un ambiente festivo, noche de caldo con pelotas, espectáculos Viakingos en directo, paella y bizcochos.

Sobre el sentido del mural, Joaquín Contrerás explicó durante el inicio de las obras que "Es un dibujo que no quiere ser un dibujo bonico, es un dibujo que quiere expresar la angustia, las nauseas que sentimos. Es un dibujo que puede resultar desagradable, como el Guernica de Picasso”.