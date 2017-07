Pasaje Seguro se une al viaje a Melilla por las personas migrantes y refugiadas

450 personas partirán este viernes día 14 de julio a Melilla, dentro de la iniciativa 'Caravana Frontera Sur', para realizar una serie de actos en diferentes puntos de la península y de las ciudades autónomas, poniendo el foco en la situación de crisis de las personas migrantes que están en la frontera sur de España y de Europa.

La asociación Pasaje Seguro Cantabria, que participa en esta iniciativa, hace hincapié en que "no debemos olvidar lo que tenemos en casa", haciendo referencia a las vallas de dichos territorios, a las devoluciones en caliente y a los polémicos CIE que se encuentran en el Estado.

En una rueda de prensa convocada este jueves 13 de julio en la librería La Vorágine de Santander, diferentes miembros de Pasaje Seguro Cantabria han explicado cómo será esta segunda experiencia de 'Caravana Abriendo Fronteras'. Además, han denunciado la crítica situación en la que están, no solamente los inmigrantes sirios, sino también las personas migrantes de diferentes puntos de Oriente Medio y África: "El problema es bastante más amplio", ha matizado Pedro Abascal, integrante de la asociación.

En el recorrido, que durará ocho días, participarán siete personas de Cantabria, todas ellas activistas de Pasaje Seguro Cantabria. Abascal ha anunciado que este viernes comenzará su recorrido hacia Bardenas Reales en Navarra junto al grupo vizcaíno. De allí, irán a Madrid donde se reunirán para expresar la "rabia" en las puertas del Congreso de los Diputados y, también en la capital, realizarán otro tipo de actos reivindicativos.

De Madrid, se trasladarán junto a otros grupos de diferentes lugares de España a Sevilla, donde también harán una manifestación ante el Parlamento autonómico. El domingo día 16 de julio, en la capital andaluza, han convocado una asamblea general como punto de encuentro con todas las asociaciones que participan en el proyecto.

La ruta seguirá hasta Algeciras y Tarifa para denunciar las "indignas" e "inhumanas" condiciones de vida de los internos e internas del CIE de dichos lugares, ha subrayado Abascal. Para cruzar hasta Melilla, el lunes 17 de julio pasarán también por Málaga, y ya en la ciudad autónoma, se concentrarán todos los grupos con el objetivo de realizar diferentes actividades reivindicativas.

El viaje de vuelta está previsto para el viernes 21 de julio, cuando la caravana cruzará el estrecho en sentido inverso, pasando por Almería para denunciar la situación de las personas migrantes que trabajan en los invernaderos.

Además, Pasaje Seguro ha convocado a todas las personas interesadas, el jueves 20 de julio en La Vorágine, para realizar una conexión en directo con la caravana y, así, conocer la situación desde Melilla.

Según los datos ofrecidos por Abascal a nivel nacional, el porcentaje de mujeres que participará en esta iniciativa asciende al 62%. En relación con esto, el proyecto 'Abriendo Fronteras' contará con una caravana feminista, "con la intención de hacer patente la presencia de las mujeres como protagonistas y sujetos políticos de los procesos migratorios", explica Pasaje Seguro en un comunicado.

Por otro lado, Abascal ha destacado el movimiento de solidaridad para que este viaje se haya hecho posible, resaltando que cada unas de las personas que participan se lo han pagado de su bolsillo y agradeciendo a todos los colectivos que han participado para proporcionarles lugares donde pasar la noche en las ciudades que están dentro del recorrido. "Esta iniciativa forma parte un trabajo constante", ha matizado.

Pasaje Seguro ha recordado que los refugiados siguen sin llegar a España y a Cantabria en particular: "No llegan porque no hay intención por parte de las instituciones", ha remarcado. Asimismo, han denunciado que Europa incremente el número de guardias para expulsar a estos grupos de migrantes que vienen buscando una vida mejor, en vez de ayudarles en su complicada situación.

Los integrantes de la asociación también han querido destacar otros problemas en Ceuta y Melilla como el de los 'MENA' (menores extranjeros no acompañados) o el de las porteadoras, mujeres -y a veces niños- de origen marroquí que cargan mercancías para pasarlas por la frontera. Esta situación, ha añadido el activista, debe hacer reflexionar a los ciudadanos sobre "quiénes están detrás" del contrabando y "qué beneficios" obtienen, y se ha mostrado convencido de que se trata de mafias que tienen contacto con personas de la élite política de ambos países fronterizos.

Viaje a Grecia del 2016

El año pasado 'Caravana Abriendo Fronteras' convocó otro viaje a Grecia en la que participaron cientos de personas, según explica Pasaje Seguro, procedentes de todo el Estado español y en la que, de Cantabria, se unieron tres personas. Todo esto con el objetivo de denunciar las consecuencias de las políticas migratorias y de control fronterizo europeo sobre las vidas de las personas migrantes y refugiadas.

La experiencia, explica la asociación cántabra, sirvió para reforzar los vínculos entre los colectivos participantes que, en esta nueva edición, partirán de diferentes puntos de todo el estado hasta llegar a Melilla.