El Presupuesto de Cantabria de 2018 incluirá una subida del impuesto de Patrimonio

El Gobierno de Cantabria subirá en 2018 el Impuesto de Patrimonio, bajará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en algunos supuestos y no modificará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así lo ha avanzado este viernes, a preguntas de la prensa, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien ha insistido en que las "pequeñas modificaciones tributarias" que baraja el Gobierno de cara al año próximo "no afectan a las personas normales y corrientes; en todo caso, muchos se sentirán aliviados", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de un conjunto de medidas que "no tienen como objetivo subir los impuestos", y ha puesto como ejemplo el IRPF, que "no lo vamos a tocar".

Sota ha explicado que, para la mayoría de los contribuyentes, las modificaciones "no supondrán más que ajustes, que en unos casos suben y en otros baja" para "modular lo que pagan" los cántabros.

Así, como ejemplo, ha concretado que se bajará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, que actualmente es "muy alto", y también entre padres e hijos para la compra de una vivienda, gravado con un 20% y que se reducirá.

La subida afectará al Impuesto de Patrimonio que pagan "poco más de 3.500" contribuyentes de los 270.000 que hay en Cantabria, ha dicho, recordado que este afecta a rentas superiores a los 700.000 euros.

Con estas medidas el Gobierno pretende corregir las "disfunciones" que le ha trasladado la Agencia Tributaria, a la vez que son "justas", por lo que el consejero ha advertido que se van a llevar a cabo. "Hay una idea que subyace, que es que, a aquellos que tiene más, les pedimos un pequeño esfuerzo, y los que tienen menos, se les va a aliviar el esfuerzo que están haciendo", ha resumido.

Proyecto de Presupuestos

Preguntado por el estado del documento de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2018, el consejero ha afirmado que todavía no está cerrado, aunque se presentará "mucho antes" del 22 de noviembre y el objetivo es que entre en vigor el 1 de enero del año próximo porque "para todos los grupos es una prioridad que el presupuesto esté aprobado el 1 de enero; es bueno y da buena imagen para Cantabria", ha enfatizado.

Sota ha confiado en que el documento esté definitivamente cerrado "hoy o el lunes", cuando ya se habrán incluido en el mismo los "compromisos" derivados de resoluciones parlamentarias o con colectivos, sindicatos, etcétera.

Cuando el presupuesto esté finalizado, se tramitará como se hizo el año pasado. Se reunirá a la Mesa de Diálogo Social, se explicará a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios "salvo que alguien se excluya de antemano".

Preguntado por la prensa sobre el supuesto de que los PGC de 2018 salieran adelante con el voto del tránsfuga Juan Ramón Carrancio dado que la coalición PRC-PSOE no tiene mayoría absoluta, Sota ha asegurado que él no conoce "que haya ningún pacto con nadie". "Primero, porque todavía no hemos empezado a negociar porque el presupuesto no está hecho y cuando esté, lo presentaremos a todos". "Yo creo que algunos están teniendo mucha prisa", ha apostillado.

El consejero ha insistido en que los presupuestos se presentarán a todos los grupos del Parlamento, así como en que todos los diputados tienen voto. "Yo veo en las noticias lo que pasa en Santander, con concejales no adscritos que votan con el equipo de Gobierno", ha recordado el que fuera líder de la oposición de ese municipio.

Y ha apuntado que pese a que a él no le parece "lo más adecuado" que el voto sea de los diputados individualmente y no se elimine por irse de un grupo, se trata de un derecho recogido en la Constitución. "Cada uno votará lo que le parezca en conciencia", ha apuntado.

Críticas de la oposición

Respecto a las declaraciones de la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, apuntado una subida de impuestos para afrontar el incremento del gasto presupuestario del año próximo, Sota le ha pedido que sea "un poco más paciente" y que "atine más en sus comentarios porque sería muy fácil ridiculizar algunas de sus afirmaciones", recomendándole que le informe su antecesora en el cargo, Cristina Mazas.

El consejero ha destacado que el "mayor aval" que tiene el PGC 2018 es el informe "muy favorable" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según el cual Cantabria cumplirá el objetivo de déficit (del 0,4% del PIB), cumple el objetivo de deuda (del 22,7%) y los ingresos y gastos se acoplan al objetivo de estabilidad presupuestaria. "Para mí ese informe tiene más credibilidad que la opinión de Buruaga", ha señalado Sota.

A su juicio, la popular "va calentando el ambiente" porque "no tiene ninguna propuesta que hacer". "Que hable de retraso del Presupuesto de Cantabria, que nos estamos pasando tres días, y el PP de Madrid diga que no presenta el presupuesto, o que a lo mejor lo presenta en enero..., eso sí que es falta de responsabilidad y retraso", ha denunciado.

En cuanto al incremento de la presión fiscal, el consejero ha censurado que el PP "no puede dar lecciones" cuando su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el responsable de "la mayor subida de impuestos de la democracia".

Sota ha dicho que el Estado "no aporta nada" a Cantabria sino que le "debe" el dinero del Hospital Valdecilla o la Fundación Comillas. "No nos regalan nada, nos corresponde, que lo que recauda el Estado son impuestos nuestros; lo que nos tiene que pagar son las deudas", ha insistido.

También ha dicho que la comunidad es que la que tiene mayor financiación por habitante gracias al presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Esperemos que cuando se cambie el modelo, el PP apoye que eso no cambie".