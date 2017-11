El PP dice que "todo apunta" a que el Gobierno "va a buscar el apoyo de un tránsfuga" para aprobar su Presupuesto

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), que "no eche balones fuera" y aclare qué impuestos va a subir en 2018 y con quién va a negociar el Presupuesto porque, según los 'populares', "todo apunta a que va a hacer lo que dijo que no haría: buscar el apoyo de un tránsfuga".

De esta forma, Sáenz de Buruaga ha aludido, aunque sin citarlo expresamente, a la posibilidad que el Gobierno de regionalistas y socialistas vaya a buscar este año el apoyo de Juan Ramón Carrancio, diputado que mantiene su acta y sigue en el grupo mixto tras dejar hace unos meses Ciudadanos, partido con el que se presentó en las pasadas elecciones autonómicas y con el que consiguió su escaño.

La dirigente del PP cántabro ha afirmado en un comunicado que el Gobierno "no solo va a engañar a los ciudadanos con un presupuesto falso y mentiroso y una subida de la presión fiscal, sino que también engaña cuando no aclara con quién lo va a pactar".

"Engaña porque fue él quien dijo que los interlocutores de su Gobierno son las fuerzas políticas con representación en el Parlamento y que no hablan ni negocian con diputados y va a hacer justo lo contrario, que es hablar y pactar con tránsfugas y buscar su apoyo", ha dicho.

Para la presidenta del PP, el problema no es qué vote un diputado, sino con quién negocia Revilla y a quién va a buscar como aliado

También Sáenz de Buruaga, ha criticado que Revilla no haya aclarado qué impuestos se van a subir de cara a 2018.

"La respuesta a la pregunta sobre si se va a subir la presión fiscal es muy sencilla, basta con un sí o un no", ha insistido la líder del PP después de que Revilla, cuestionado por la reforma fiscal prevista de cara a 2018, asegurara que no tenía "ni idea" de los "retoques" en tasas e impuestos mencionados por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota. "No lo tengo", dijo el regionalista en relación al Presupuesto.

Sin embargo, el presidente regional negó que fuera a haber un "sablazo" a los cántabros como sostiene el PP y se limitó a señalar que "sablazo" es lo que, a su juicio, ha dado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (PP).

Tras escuchar al presidente, Sáenz de Buruaga ha calificado de "muy grave" que el presidente de la comunidad diga que todavía no conoce el Presupuesto.

A juicio de la líder del PP, con sus palabras, Revilla "está reconociendo que nuevamente se comporta como un convidado de piedra y un mero espectador ante el instrumento más importante que tiene el Gobierno para hacer política económica y social".

Para Sáenz de Buruaga sería también "muy grave que la parte socialista del Gobierno hubiera decidido en solitario subir los impuestos sin que lo sepa quién tiene encomendada la función de liderar, coordinar y dirigir la política del Ejecutivo de la comunidad autónoma". "Otra vez nadie al mando", ha apostillado.

Como ya afirmó hace unos días en rueda de prensa, Buruaga ha insistido en que los Presupuestos para 2018 incluirán un aumento de la presión fiscal para cuadrar unas cuentas que no cuadran y poder así cumplir lo pactado entre los socios de coalición para --dice-- "cerrar en falso la crisis de Gobierno".

Ha subrayado en que el Gobierno de Cantabria "se ha comprometido" ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a no subir el gasto no financiero de la comunidad por encima del 2,4 por ciento para cumplir el objetivo de déficit, pero ha recordado que posteriormente el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha anunciado que lo aumentará en un 4,6% respecto al de 2017.

Según Sáenz de Buruaga ha censurado que Revilla eluda la respuesta a la pregunta de qué impuestos van a subir y se dedique a "echar balones fuera y desplazar otra vez la responsabilidad sobre el Gobierno de España".

"La realidad es que si la comunidad autónoma tiene alguna posibilidad de cumplir el año que viene el objetivo de déficit y cuadrar las cuentas regionales es precisamente gracias al incremento de 80 millones de los fondos procedentes del Estado", ha añadido.