Toda la oposición ratifica ante Sota su rechazo a la reforma fiscal

El Gobierno PRC-PSOE tendrá que modificar su propuesta de reforma fiscal si quiere sacar adelante los presupuestos de 2018 (2.729 millones de euros, +4,9%), dado que todos los grupos parlamentarios han ratificado este lunes en la Comisión de Hacienda, durante la comparecencia del consejero del ramo, Juan José Sota, su rechazo a la subida de impuestos por afectar a las rentas medias.

Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Ciudadanos (Cs) que se mantiene en el Grupo Mixto, y al que el resto de la oposición viene llamando 'el diputado 18' -el que necesita la coalición para alcanzar la mayoría absoluta-, ha avisado que "de no modificarse" las subidas del impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales, que afectan a la clase media, "votará en contra".

Cs, que el año pasado con dos diputados consiguió que el Gobierno retirara su reforma fiscal a cambio de su abstención, ya ha anunciado una enmienda a la totalidad, mientras que el PP denuncia que es un "sablazo" a los cántabros y Podemos habla de "sartenazo".

Sin embargo, el consejero de Economía y Hacienda ha defendido una reforma fiscal con la que el Gobierno espera recaudar 20 millones de euros, y ha reiterado la voluntad de diálogo del bipartito.

Mientras sube el impuesto de sucesiones, el de patrimonio y el de transmisiones patrimoniales, cuyo tipo pasa del 8 al 10% para viviendas de segunda mano de hasta 300.000 euros (a partir de esa cantidad ya estaba en el 10% y se mantiene), baja el impuesto de donaciones y el de matriculación de vehículos, así como las tasas de matrícula de la Universidad de Cantabria, y no se toca el IRPF.

En el caso de las tasas, que suben de media un 1,5%, en línea con el IPC, los grupos de la oposición han criticado el aumento de la tasa para inscribirse en las oposiciones, que crece un 50% en un año en el que se convocarán más de 400 plazas de profesores.

Sota ha reiterado que las herencias con bases imponibles inferiores a 60.000 euros, que representan el 73% del total, "van a dejar de pagar, y en el resto se modula la subida, de forma que las herencias más altas pagarán algo más para compensar que las bajas pagarán algo menos".

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Asimismo, ha defendido que el impuesto de patrimonio, que pagan 3.100 contribuyentes en Cantabria de un total de 270.000, se mantiene, pese al aumento, entre "los más bajos de España", de forma que un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros y una exención de 300.000 euros por vivienda habitual, "pagará 200 euros", y a los patrimonios de dos millones de euros se les pide un "pequeño esfuerzo de 1.000 euros".

Carrancio ha opinado que el Gobierno "se ha metido en un jardín innecesario" con el impuesto de patrimonio y ha advertido que su aumento puede provocar la migración de rentas altas a otras comunidades autónomas, lo que afectaría también a la recaudación del IRPF. En su opinión, podía haberse hecho un presupuesto "menos expansivo y no subir impuestos", y ha añadido que el objetivo debería ser acabar el año con equilibrio en las cuentas o incluso con superávit.

El portavoz de Cs, Rubén Gómez, ha criticado que el Gobierno no reduce el gasto improductivo y sube los impuestos para poder cumplir el objetivo de déficit, y ha recalcado que duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compraventa de coches usados del 4 al 8% (los de gama alta se mantienen en el 8%), perjudica a las clases medias no a los que más tienen. Además, ha criticado que la deuda aumenta más del doble de lo que crece el presupuesto.

El portavoz de Podemos, José Ramón Blanco, ha calificado de "locura" el aumento del impuesto de sucesiones, que ha cifrado en un 500%, y de "atropello" la subida del impuesto de transmisiones patrimoniales. En su opinión, la reforma "se ha diseñado para asfixiar a las clases medias y trabajadoras".

Además, Podemos considera "inconstitucional" la disposición adicional por la que el nuevo impuesto de patrimonio será efectivo al día siguiente de la publicación del presupuesto y de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, en lugar del 1 de enero, porque a su entender supone darle un carácter "retroactivo".

También ha mostrado sus "dudas" al respecto la portavoz del PP y exconsejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, que al igual que Carrancio y Podemos, ha advertido que "probablemente" algunos de los contribuyentes sujetos al impuesto de patrimonio decidan cambiar su domicilio.

Según Mazas, el "verdadero motivo" de la subida de impuestos es "dar cumplimiento al pacto de gobierno". En su opinión, la reforma supondrá "un sablazo considerable" y convertirá a Cantabria en "la comunidad autónoma donde más impuestos vamos a pagar".

Sota lo ha negado y ha cuestionado la legitimidad del PP para hablar de "sablazo" cuando sólo el 'céntimo sanitario' que instauró la pasada legislatura representaba más recaudación que toda la reforma fiscal del bipartito. Además, ha destacado que se cumple el pacto de gobierno pero también el programa electoral del PSOE.

A la vez, ha recalcado que en el IRPF, Cantabria es la región con menor presión fiscal en los tramos más bajos (14.000 y 15.000 euros); se mantiene por debajo de la media en todos los tramos hasta 70.000 y a partir de ahí es "la que más presión ejerce".

Tanto Sota como los grupos que sustentan al Gobierno, han defendido que es una reforma "progresiva" que "afecta a los que más tienen" y que además se plantea en un momento expansivo de la economía, no como hizo el PP que "en un momento de recesión brutal, aprobó una subida de impuestos también brutal que hizo que se profundizara en la crisis".

Además, el consejero ha recalcado que hay que reducir el déficit público y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), recuerda sistemáticamente a Cantabria que es una de las comunidades autónomas que menos utiliza su capacidad para autofinanciarse.

El portavoz del PSOE, Víctor Casal, ha añadido que la reforma fiscal es "necesaria" porque el Gobierno de España "no cumple y no paga sus compromisos" y el Gobierno de Cantabria "no puede dejar de pagar los servicios que presta". El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha añadido que le "chirría" que el PP hable de "sablazo" cuando el montante total de la reforma -20 millones- es "menos de una anualidad de Valdecilla" -22 millones-.

DEUDA

Por otro lado, Sota ha recalcado que los 363 millones de euros de deuda que el Gobierno tiene que amortizar en 2018, 303 corresponden a préstamos de la legislatura del PP (2011-2015), que aumentó en 1.395 millones de euros la deuda, hasta casi 2.500 millones, mientras que los otros 62 millones son de créditos del anterior Gobierno PRC-PSOE.

Sota ha asegurado que la "austeridad" es una de las "señas de identidad" de un presupuesto del que ha destacado un gasto social "récord" de 1.792 millones de euros, 65 millones más que en 2017 y 164 millones más desde el principio de la legislatura.

Gasto social que representa el 77,5% del gasto no financiero, que asciende a 2.313,7 millones de euros, un 3,18%. Ha señalado que el gasto corriente crece "sólo" un 1,94%, "similar a la inflación, por lo que yo hablaría de congelación".

El capítulo de gastos de personal sube un 2,6%, por el aumento retributivo para los empleados públicos, que el Gobierno regional ha fijado provisionalmente en un 1,5% a la espera de que el Ejecutivo central apruebe el dato, junto con la transformación de interinos en plazas fijas y la implementación de mejoras concertadas con los sindicatos en las diferentes mesas sectoriales. Sota ha anunciado que si el Gobierno central lo autoriza, el Ejecutivo cántabro hará efectivo ese aumento del 1,5% desde el 1 de enero.