La alcaldesa de Santander pasa a ser ahora "empresaria"

"Diplomada", con "estudios en" y ahora "empresaria". El currículum de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mutado en apenas una semana y ha pasado por tres etapas distintas desde que saltara el escándalo por la dimisión de la socialista Estela Goikoetxea, telonera en la presentación de la candidatura de Susana Díaz a la secretaría general del PSOE, quien renunció como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria -un cargo de confianza de la Consejería de Sanidad- al destaparse que no era licenciada en Biotecnología, como figuraba en su currículo.

En el caso de Gema Igual, el último cambio se ha producido en la web del Partido Popular de Cantabria. En concreto, en la nota de presentación de las listas a las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. Según se puede observar en la captura de pantalla tomada por este diario, Gema Igual, figuraba como "diplomada en Magisterio". Ahora, tras el escándalo suscitado en torno a la falsificación de su formación académica, ha pasado a ser "empresaria".

El comunicado remitido en aquellas fechas por el PP con la información sobre los perfiles de los hombres y mujeres que conformaban su candidatura en 2015 en Santander ha sido modificado, aunque sí se mantiene colgado en la web del partido a diferencia de otras notas de prensa que han sido directamente eliminadas. "Fatal error. La página no existe" aparece ahora si se intenta consultar las noticias en las que se destacaba que Igual ocuparía el puesto número tras Íñigo de la Serna.

Gema Igual pasa de ser "diplomada en Magisterio" a "empresaria" en la web del PP.

Tal y como desveló eldiario.es, horas después de conocerse la dimisión de Goikoetxea, la biografía oficial de la alcaldesa de Santander, colgada en la web del Ayuntamiento, fue cambiada. Hasta ese momento, Gema Igual, que es concejala en la capital cántabra desde el año 2003, era "diplomada". Posteriormente, pasó a tener "estudios en Magisterio".

La 'confusión' sobre su verdadera formación llegó incluso hasta la Casa Real, que en diciembre de 2016 la presentaba como diplomada por la Universidad de Cantabria en el marco del II Congreso de Cooperación Internacional que de la organización médica colegial' que se ha celebrado en enero en Santander.

La dimisión

La información publicada por eldiario.es causó en gran revuelo a nivel nacional y, evidentemente, también a nivel autonómico. Las reacciones políticas no se hicieron esperar y toda la oposición en el ayuntamiento santanderino, salvo Ciudadanos, reclamó la "dimisión inmediata" de la regidora.

En su defensa, Igual ha afirmado que desconocía el "error" y que se percató del mismo cuando dimitió Estela Goikoetxea y ordenó a su equipo revisar su perfil para comprobar si había algún dato incorrecto. Además, su principal argumento para no dimitir ha sido que en tres entrevistas ya manifestó que no era diplomada porque le faltaron "dos asignaturas" para terminar la carrera.

La oposición no se cree las explicaciones de la alcaldesa -de hecho, afirman que "ha vuelto a mentir"- y este jueves el Pleno municipal ordinario debatirá dos mociones en las que se demanda su renuncia. Gema Igual, que ya ha anunciado que no piensa dar un paso atrás, tomó posesión del cargo hace apenas cinco meses, cuando en noviembre del año pasado el entonces alcalde, Íñigo de la Serna, fue nombrado ministro de Fomento.

La polémica posición de C's

La postura de los dos concejales de Ciudadanos en Santander, David González y Coral Vielva, ha generado estupefacción entre el resto de partidos de la oposición e incluso entre militantes y cargos de su propio partido. Aunque la formación naranja ya permitió la investidura de De la Serna tras perder este la mayoría y se ha mantenido fiel a lo largo de toda la legislatura, sirviendo al PP de muletilla para sacar adelante su gestión sin mayor problema, su posicionamiento en este caso junto a Gema Igual no ha dejado de causar sorpresa.

Más todavía después de conocerse que uno de los diez puntos del 'Compromiso de regeneración democrática' que abandera el partido de Albert Rivera -concretamente el punto 3- diga "apartar a cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación académica".

A preguntas de este medio, en un primer momento desde la dirección nacional de Ciudadanos se esgrimió que dicho compromiso es de "régimen interno" aunque, posteriormente, la dirección autonómica ha reconocido a este diario que sí está incluido en el pacto de investidura que firmaron con el PP a comienzos de legislatura.

No obstante, su portavoz en Santander, David González, ha explicado que la diferencia estriba en que ellos creen que Gema Igual "no ha mentido" porque hay constancia de que en al menos tres entrevistas especificó que no era diplomada. Para González, en un "asunto interno" que la regidora debe dilucidar con su equipo.