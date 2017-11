Bildarratz (PNV) cree que el PP busca "ocultar la evidencia de que las realidades nacionales vasca y catalana existen"

"Que las voluntades sociales mayoritarias se expresan de forma diferenciada en Euskadi, Cataluña y el Estado. Mientras no acepten, asuman y comprendan esta realidad no se resolverá este problema de estricta naturaleza política", ha indicado el representante jeltzale en un artículo de opinión publicado este domingo en Grupo Noticias.

Bildarratz critica que el Senado es "un parlamento maniatado por la mayoría absoluta del PP y con escaso interés para los grandes partidos" por lo que se trata de "una cámara territorial que, en realidad, no ejerce como tal".

Asimismo, lamenta que el Senado aprobaba "sin rubor" la aplicación del artículo 155, "una decisión excepcional y extrema que suponía negar la capacidad política de autogobierno a las instituciones de Catalunya".

"El artículo 155 contraviene el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución, que tanto afirman defender. Critiqué la decisión por discrecional, desproporcionada y, por lo tanto, injusta", afirma.

Por otro lado, critica que en el debate los representantes del PP utilizasen el Nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento Vasco, el denominado 'Plan Ibarretxe', como "ejemplo a seguir".

"No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Pretendían consolidar el argumento de que en democracia cualquier idea se puede defender a través de la palabra y con respeto a la ley. Lo que se les olvidó decir a los 'trileros' del Grupo Popular es que dieron un portazo a aquella propuesta, que ni siquiera admitieron a trámite", añade.

A su juicio, los populares "no quieren escuchar, no quieren asumir la realidad, pretenden ocultar la evidencia de que las realidades nacionales vasca y catalana existen, que las voluntades sociales mayoritarias se expresan de forma diferenciada en Euskadi, Cataluña y el Estado". "Mientras no acepten, asuman y comprendan esta realidad no se resolverá este problema de estricta naturaleza política", incide.

Asimismo, denuncia la "actitud del PSOE, acompañante acrítico en este viaje a ninguna parte". "Me apenó ver a los socialistas acomplejados, ocultando la cabeza bajo el escaño. No encuentro sentido a su actitud", reconoce.